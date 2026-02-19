Prefectura Naval informó posibles interrupciones en la línea de emergencias 106 por modernización tecnológica

La Prefectura Naval Argentina comunicó que su línea de emergencias náuticas, el número 106, podría presentar interrupciones en su funcionamiento habitual durante las próximas jornadas. Según detalló la institución, estas posibles afectaciones se deben a los trabajos de modernización tecnológica que se están llevando a cabo en las centrales telefónicas de la fuerza.

Ante esta situación, la fuerza de seguridad emitió una serie de recomendaciones para garantizar la asistencia ante cualquier contingencia en el agua. Se recordó a los navegantes, deportistas náuticos y clubes que, en caso de una situación de emergencia, se encuentra plenamente disponible la comunicación a través del canal 16 de VHF.

Asimismo, la institución puso a disposición una línea telefónica alterna para asegurar el contacto directo con la central operativa. Los usuarios podrán comunicarse al número 3329 - 425219 ante cualquier necesidad de auxilio o reporte de incidentes.

El comunicado, que busca prevenir demoras en la respuesta ante siniestros náuticos mientras se completan las mejoras en la infraestructura de comunicaciones, lleva la firma de la Prefecto Julieta Magalí Roig.