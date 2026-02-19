Prefectura Naval informó posibles interrupciones en la línea de emergencias 106 por modernización tecnológica

Juicio por el crimen de César Butara: la fiscalía calificó el asalto como un hecho planificado y pidió prisión perpetua
Con la presencia de los jueces Laura Fernández, María Elena Baquedano y Alejandro López, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 desarrolló las dos jornadas de debate por el homicidio de César Butara en Ramallo. El proceso actual juzga a José Antonio Pereyra Retamal y Facundo Gómez, dos de los cinco imputados de origen sampedrino, quienes optaron por un debate técnico. Por su parte, los acusados Walter Rubén Díaz, Miguel Ángel Pereyra Retamal y Dalmiro Nicolás Cáceres serán sometidos a un juicio por jurados en una fecha aún por confirmar.