Prefectura busca intensamente a un hombre desaparecido tras un naufragio en el río Paraná

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina mantienen un intenso operativo de rastrillaje en el kilómetro 245 del río Paraná para localizar a Sergio Gilli, de 50 años, quien desapareció tras el naufragio de la embarcación en la que navegaba junto a un acompañante frente a la zona de islas.

El siniestro se produjo durante la tarde del miércoles cuando la canoa en la que se desplazaban, que transportaba cargamento de miel, se vio afectada por el ingreso de agua tras la presunta formación de una fuerte marejada provocada por un buque remolcador que operaba en las cercanías.

En medio del incidente, el otro ocupante de la embarcación, identificado como Gustavo Fussi, de 60 años, logró mantenerse a flote abrazado a un objeto contundente hasta ser auxiliado por la tripulación de otra barcaza que navegaba por el sector y que dio aviso inmediato a las autoridades de seguridad náutica.

Tras ser trasladado al puerto local, Fussi recibió asistencia médica por parte de una ambulancia del SAME, mientras que las patrullas de la Prefectura iniciaron las tareas de búsqueda de Gilli, las cuales se extendieron durante toda la noche y continúan reforzadas en la jornada de hoy.

El operativo de la fuerza federal incluye el despliegue de guardacostas y personal especializado en salvamento que trabaja en el área delimitada del hundimiento, bajo condiciones de navegación que son monitoreadas permanentemente para garantizar la continuidad de las acciones.

La Justicia Federal competente tomó intervención en el caso para determinar las responsabilidades y las causas mecánicas o ambientales que derivaron en la vuelta campana de la unidad y la posterior desaparición del tripulante bonaerense.