Precipitaciones en el norte bonaerense: acumulados de hasta 50 milímetros en las últimas 48 horas

La Red Colaborativa de Lluvias, coordinada por la Estación Experimental Agropecuaria del INTA San Pedro, difundió el relevamiento de las precipitaciones registradas en la región durante las últimas 48 horas, con datos actualizados hasta este lunes 16 de Febrero.

El informe destaca una distribución mayormente homogénea del agua caída, fundamental para el seguimiento de la situación hídrica en el sector productivo local.

De acuerdo al mapa elaborado sobre la base de 37 puntos de medición estratégicos, los valores acumulados oscilaron en su mayoría entre los 20 y 28 milímetros. El área de cobertura de este reporte comprende una amplia franja del norte de la provincia de Buenos Aires, extendiéndose desde San Nicolás hasta Zárate, y alcanzando hacia el oeste al partido de Arrecifes.

Si bien la tendencia general se mantuvo en rangos moderados, se registraron variaciones puntuales fuera del promedio. El valor máximo de este evento meteorológico se localizó en la localidad de Escalada, perteneciente al partido de Zárate, donde el pluviómetro marcó un pico de 50 milímetros. En contraste, otras zonas relevadas presentaron registros levemente inferiores a la media general.

Este sistema de monitoreo regional se sustenta en la participación de casi 450 integrantes, de los cuales aproximadamente la mitad aporta mediciones de manera activa. La consolidación de esta red ciudadana permite obtener información territorial precisa y de cercanía, convirtiéndose en una herramienta clave para técnicos, productores y organismos de decisión en el monitoreo de eventos meteorológicos de impacto local.