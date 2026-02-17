Policía y la Dirección de Tránsito realizaron operativos de control e interceptación vehicular

COOPSER anunció la realización de un corte programado de energía eléctrica para este miércoles 18, destinado a tareas de mantenimiento en la red de media tensión. La interrupción afectará diversos sectores de la zona rural y periférica del distrito en el horario de 7:00 a 12:00. Según el cronograma oficial difundido por la prestataria, los trabajos se concentrarán en la línea de Media Tensión que abastece tramos estratégicos del partido. Las zonas alcanzadas por la medida incluyen la ex Ruta 9, entre los kilómetros 152 y 154, y la Ruta Nacional 9, desde el kilómetro 154 al 158.
Personal de la Estación de Policía Comunal, en conjunto con agentes de la Dirección de Inspección y Tránsito Municipal, desplegó un operativo dinámico de interceptación selectiva de vehículos y personas en diversos sectores del casco urbano y zonas consideradas conflictivas.
El procedimiento, realizado durante la jornada de ayer, se enmarca en las tareas de prevención del delito y control de seguridad vial que se vienen intensificando en el distrito. Las fuerzas de seguridad establecieron puestos de control móviles que permitieron el monitoreo de la circulación en distintos barrios de la ciudad.
Fuentes policiales informaron que, como resultado de las verificaciones, se procedió al secuestro de un motovehículo. La medida se tomó tras constatar diversas irregularidades que configuran infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, quedando la unidad a disposición de las autoridades correspondientes.
Desde la Secretaría de Seguridad local señalaron que este tipo de operativos dinámicos continuarán desarrollándose de manera sorpresiva en puntos estratégicos. El objetivo de estas acciones es reforzar la presencia policial en el territorio, identificar ciudadanos con pedidos de captura pendientes y garantizar que el parque automotor circule con la documentación y los elementos de seguridad reglamentarios.
