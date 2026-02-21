Otra mujer en grave estado tras protagonizar un accidente en moto





Una mujer de 31 años se encuentra en estado crítico tras protagonizar un siniestro vial durante la madrugada de este sábado en la intersección de la Avenida 11 de Septiembre y Nieto de Torres. El hecho fue alertado a través del sistema 911, lo que motivó el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia en el lugar del incidente.

De acuerdo con la información recabada por el personal policial en colaboración con el centro de monitoreo local, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Mondial Dax 70 por la mencionada avenida cuando, por razones que aún se intentan establecer, perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica. Las autoridades confirmaron que no hubo terceros involucrados en el evento, tratándose de una caída por causas propias de la conducción o factores externos a otros vehículos.

Debido a la severidad del impacto, la motociclista fue trasladada de urgencia en ambulancia al hospital local. Según el último parte médico, la paciente permanece internada en el área de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con lesiones de carácter grave, y se están realizando las gestiones necesarias para su pronta derivación a un centro asistencial de mayor complejidad que permita abordar su delicado cuadro de salud.

En la escena del accidente trabajaron peritos de la Policía Científica con el objetivo de realizar las diligencias correspondientes y determinar la mecánica exacta del hecho. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 en turno, que interviene en la investigación del caso.