Operativos de seguridad: cuatro detenidos por captura activa, drogas y resistencia a la autoridad

Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y efectivos de la fuerza local concretaron diversas aprehensiones durante las últimas horas en el marco de controles preventivos de rutina realizados en distintos puntos de la ciudad.

El primero de los procedimientos tuvo lugar ayer por la tarde, cuando los uniformados procedieron a la identificación de un joven de 20 años. Tras consultar el sistema informático policial, se constató que el sujeto poseía un pedido de captura activa a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Mercedes. Por orden del magistrado interviniente, el hombre fue notificado de la causa pendiente y deberá presentarse ante la justicia para regularizar su situación legal.

En otro punto del casco urbano, específicamente en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Cruz Roja, el personal policial interceptó a un joven de 19 años. Durante la requisa de rigor, se halló entre sus pertenencias un envoltorio con marihuana, lo que derivó en su inmediata imputación por el delito de tenencia ilegal de estupefacientes, quedando a disposición de la UFI N° 11 en turno.

Finalmente, durante la noche de ayer, se produjo un incidente cuando dos hombres de 19 y 27 años, que circulaban en una motocicleta de gran cilindrada, intentaron evadir un control de rutina al advertir la presencia de los efectivos. Tras una breve persecución, los sujetos intentaron resistirse al accionar policial y entorpecieron el procedimiento, aunque finalmente resultaron aprehendidos bajo el cargo de resistencia a la autoridad. En el mismo acto, personal de Inspección Municipal procedió al secuestro del rodado debido a que los ocupantes carecían de la documentación obligatoria para circular.