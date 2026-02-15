Operativos de seguridad: cuatro detenidos por captura activa, drogas y resistencia a la autoridad

- Obtener enlace
Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y efectivos de la fuerza local concretaron diversas aprehensiones durante las últimas horas en el marco de controles preventivos de rutina realizados en distintos puntos de la ciudad.
En otro punto del casco urbano, específicamente en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Cruz Roja, el personal policial interceptó a un joven de 19 años. Durante la requisa de rigor, se halló entre sus pertenencias un envoltorio con marihuana, lo que derivó en su inmediata imputación por el delito de tenencia ilegal de estupefacientes, quedando a disposición de la UFI N° 11 en turno.
Finalmente, durante la noche de ayer, se produjo un incidente cuando dos hombres de 19 y 27 años, que circulaban en una motocicleta de gran cilindrada, intentaron evadir un control de rutina al advertir la presencia de los efectivos. Tras una breve persecución, los sujetos intentaron resistirse al accionar policial y entorpecieron el procedimiento, aunque finalmente resultaron aprehendidos bajo el cargo de resistencia a la autoridad. En el mismo acto, personal de Inspección Municipal procedió al secuestro del rodado debido a que los ocupantes carecían de la documentación obligatoria para circular.
