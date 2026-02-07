Recuperaron calzado robado tras una serie de allanamientos en Río Tala

  Un operativo policial conjunto permitió el recupero de mercadería denunciada como robada tras dos allanamientos realizados en el barrio 9 de Julio de la localidad de Río Tala. La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre de 38 años, lo que derivó en una orden de registro otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. En el primer domicilio intervenido, donde residen tres hombres de 17, 19 y 55 años, el resultado inicial de la diligencia fue negativo.

Nuevos consultorios externos del Hospital con un 60 por ciento de ejecución

 


La obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa registra un avance del 60 por ciento, según confirmó el secretario de Obras Públicas local, Mariano Brañas, tras una inspección técnica realizada en la planta de fabricación de las estructuras.

El proyecto se ejecuta mediante un sistema de construcción modular industrializada en las instalaciones de la empresa Ecosan. Según el informe oficial, la totalidad de los materiales necesarios para la finalización del complejo ya fueron adquiridos, lo que garantiza la continuidad de las tareas sin interrupciones por suministros.

En el predio ubicado frente al Hospital las cuadrillas técnicas ya concluyeron la etapa de las plateas de hormigón sobre las cuales se ensamblarán los módulos. Esta metodología constructiva permite agilizar los tiempos de obra y minimizar el impacto de las tareas en el funcionamiento diario del hospital.

La iniciativa, que cuenta con financiamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo central la ampliación de la capacidad operativa del hospital y el fortalecimiento de la accesibilidad al sistema de salud pública para los habitantes de la región. Una vez finalizada, la nueva infraestructura permitirá descentralizar la atención y ofrecer espacios modernos para las diversas especialidades médicas.