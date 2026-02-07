Nuevos consultorios externos del Hospital con un 60 por ciento de ejecución

La obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa registra un avance del 60 por ciento, según confirmó el secretario de Obras Públicas local, Mariano Brañas, tras una inspección técnica realizada en la planta de fabricación de las estructuras.

El proyecto se ejecuta mediante un sistema de construcción modular industrializada en las instalaciones de la empresa Ecosan. Según el informe oficial, la totalidad de los materiales necesarios para la finalización del complejo ya fueron adquiridos, lo que garantiza la continuidad de las tareas sin interrupciones por suministros.

En el predio ubicado frente al Hospital las cuadrillas técnicas ya concluyeron la etapa de las plateas de hormigón sobre las cuales se ensamblarán los módulos. Esta metodología constructiva permite agilizar los tiempos de obra y minimizar el impacto de las tareas en el funcionamiento diario del hospital.

La iniciativa, que cuenta con financiamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo central la ampliación de la capacidad operativa del hospital y el fortalecimiento de la accesibilidad al sistema de salud pública para los habitantes de la región. Una vez finalizada, la nueva infraestructura permitirá descentralizar la atención y ofrecer espacios modernos para las diversas especialidades médicas.