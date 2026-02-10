Nuevo operativo de vacunación antirrábica y desparasitación gratuita

El Departamento Canino dependiente de la Secretaría de Salud, anunció la realización de una nueva jornada de salud animal destinada a mascotas del distrito. El operativo, de carácter gratuito, se llevará a cabo el próximo jueves 12 de febrero en el horario de 9:00 a 13:00.

La actividad tendrá lugar en el Playón del barrio Fonavi, ubicado sobre la calle Casella, entre Belgrano e Ituzaingó. Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a la aplicación de la vacuna antirrábica y a servicios de desparasitación tanto para perros como para gatos.

Para garantizar el orden y la seguridad de los animales y los presentes, las autoridades solicitaron a los propietarios concurrir con sus perros provistos de collar, correa y bozal en caso de ser necesario. En tanto, para el traslado de gatos, se recomendó el uso de bolsos, caniles o mantas para evitar escapes o incidentes.

Desde el área de salud municipal informaron que, ante la posibilidad de condiciones climáticas adversas, la actividad será reprogramada para una nueva fecha a confirmar.