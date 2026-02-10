Nuevo operativo de vacunación antirrábica y desparasitación gratuita

Los gremios municipales ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales confirmaron su adhesión total al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para este miércoles 11 de febrero. Las organizaciones gremiales manifestaron su rechazo rotundo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, calificándolo como un retroceso en las conquistas históricas del sector. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales emitieron un comunicado oficial donde convocan al cese de actividades en protesta contra lo que denominan una "reforma laboral perversa". Según la organización, la medida de fuerza busca evitar la vulneración de derechos y la precarización del empleo bajo la consigna de defender salarios dignos para los trabajadores del sector.
El Departamento Canino dependiente de la Secretaría de Salud, anunció la realización de una nueva jornada de salud animal destinada a mascotas del distrito. El operativo, de carácter gratuito, se llevará a cabo el próximo jueves 12 de febrero en el horario de 9:00 a 13:00.
La actividad tendrá lugar en el Playón del barrio Fonavi, ubicado sobre la calle Casella, entre Belgrano e Ituzaingó. Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a la aplicación de la vacuna antirrábica y a servicios de desparasitación tanto para perros como para gatos.
Para garantizar el orden y la seguridad de los animales y los presentes, las autoridades solicitaron a los propietarios concurrir con sus perros provistos de collar, correa y bozal en caso de ser necesario. En tanto, para el traslado de gatos, se recomendó el uso de bolsos, caniles o mantas para evitar escapes o incidentes.
Desde el área de salud municipal informaron que, ante la posibilidad de condiciones climáticas adversas, la actividad será reprogramada para una nueva fecha a confirmar.
