Nueva jornada de vacunación gratuita para mascotas

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, en un operativo conjunto con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, procedió este fin de semana al secuestro de tres vehículos por diversas infracciones a las normas de seguridad vial, destacándose un caso de un conductor alcoholizado. Durante los procedimientos de control vehicular realizados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, los inspectores municipales incautaron dos motocicletas que no cumplían con la documentación obligatoria ni las medidas de seguridad reglamentarias para circular.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
El Departamento Canino, dependiente de la Secretaría de Salud municipal, anunció la realización de una nueva jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos que tendrá lugar el próximo martes 24 de febrero. La actividad comenzará a las 09:00 horas y se desarrollará en la Avenida España, en el tramo comprendido entre la calle R. Naón y la Bajada Néstor Kirchner.
Según informaron fuentes oficiales de la cartera sanitaria, el operativo está sujeto a las condiciones climáticas, por lo que en caso de lluvia la jornada será reprogramada para una nueva fecha. El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso gratuito a la inmunización de las mascotas y fortalecer las acciones de prevención de enfermedades zoonóticas en los distintos barrios de la ciudad.
Las autoridades solicitaron a los vecinos concurrir con sus animales bajo medidas de seguridad adecuadas para evitar incidentes durante la espera. En el caso de los perros, deben ser trasladados con collar, correa y bozal si su temperamento lo requiere, mientras que para los gatos se recomendó el uso de bolsos de transporte, caniles o mantas que aseguren su contención.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones