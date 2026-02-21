Nueva jornada de vacunación gratuita para mascotas

El Departamento Canino, dependiente de la Secretaría de Salud municipal, anunció la realización de una nueva jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos que tendrá lugar el próximo martes 24 de febrero. La actividad comenzará a las 09:00 horas y se desarrollará en la Avenida España, en el tramo comprendido entre la calle R. Naón y la Bajada Néstor Kirchner.

Según informaron fuentes oficiales de la cartera sanitaria, el operativo está sujeto a las condiciones climáticas, por lo que en caso de lluvia la jornada será reprogramada para una nueva fecha. El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso gratuito a la inmunización de las mascotas y fortalecer las acciones de prevención de enfermedades zoonóticas en los distintos barrios de la ciudad.

Las autoridades solicitaron a los vecinos concurrir con sus animales bajo medidas de seguridad adecuadas para evitar incidentes durante la espera. En el caso de los perros, deben ser trasladados con collar, correa y bozal si su temperamento lo requiere, mientras que para los gatos se recomendó el uso de bolsos de transporte, caniles o mantas que aseguren su contención.