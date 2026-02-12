Jóvenes del programa Envión recibieron capacitación en RCP y primeros auxilios

Integrantes del Programa Envión participaron esta semana de una jornada de capacitación técnica en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad en un trabajo articulado con la Secretaría de Salud local, con el fin de dotar a los jóvenes de herramientas ante emergencias. La instrucción estuvo a cargo de profesionales del área de salud y se desarrolló en las instalaciones del predio del ex Tiro Federal. El curso se dio en el contexto de la colonia de verano que el programa lleva adelante para sus beneficiarios, integrando contenidos de seguridad y prevención a las actividades recreativas de la temporada.

Nueva edición del festivall San Pedro Canta, con Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres


Este fin de semana largo se desarrollará la 9ª edición del festival "San Pedro Canta" en el Paseo Público Municipal. 

El evento, que se realizará los días 15 y 16 de febrero, tendrá como figura central a Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

Las jornadas comenzarán a las 19:00 con entrada libre y gratuita en el escenario a cielo abierto del predio costanero. Según informaron los organizadores, la programación se centrará en expresiones de música y baile tradicional.

Además de la oferta artística, el festival contará con un patio gastronómico, asador criollo y ferias de artesanos. Estas actividades funcionarán de manera simultánea a las presentaciones en el escenario principal durante ambas noches.

La edición 2026 de "San Pedro Canta" mantiene el formato de acceso público para fomentar el encuentro de los vecinos y visitantes en torno a la identidad cultural local. El evento cuenta con el apoyo de la infraestructura municipal para garantizar el desarrollo de la feria y los servicios gastronómicos previstos.