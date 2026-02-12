Nueva edición del festivall San Pedro Canta, con Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres

Este fin de semana largo se desarrollará la 9ª edición del festival "San Pedro Canta" en el Paseo Público Municipal.

El evento, que se realizará los días 15 y 16 de febrero, tendrá como figura central a Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

Las jornadas comenzarán a las 19:00 con entrada libre y gratuita en el escenario a cielo abierto del predio costanero. Según informaron los organizadores, la programación se centrará en expresiones de música y baile tradicional.

Además de la oferta artística, el festival contará con un patio gastronómico, asador criollo y ferias de artesanos. Estas actividades funcionarán de manera simultánea a las presentaciones en el escenario principal durante ambas noches.

La edición 2026 de "San Pedro Canta" mantiene el formato de acceso público para fomentar el encuentro de los vecinos y visitantes en torno a la identidad cultural local. El evento cuenta con el apoyo de la infraestructura municipal para garantizar el desarrollo de la feria y los servicios gastronómicos previstos.



