Jóvenes del programa Envión recibieron capacitación en RCP y primeros auxilios

Integrantes del Programa Envión participaron esta semana de una jornada de capacitación técnica en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad en un trabajo articulado con la Secretaría de Salud local, con el fin de dotar a los jóvenes de herramientas ante emergencias.

La instrucción estuvo a cargo de profesionales del área de salud y se desarrolló en las instalaciones del predio del ex Tiro Federal. El curso se dio en el contexto de la colonia de verano que el programa lleva adelante para sus beneficiarios, integrando contenidos de seguridad y prevención a las actividades recreativas de la temporada.

La convocatoria alcanzó a jóvenes pertenecientes a las sedes de los barrios Canaletas y Depietri, como así también de las localidades rurales de Río Tala y Gobernador Castro. Durante el encuentro, los asistentes recibieron formación teórica y práctica sobre las maniobras básicas de asistencia inicial y la cadena de supervivencia.

Desde la organización destacaron que el objetivo central de la propuesta es fortalecer los conocimientos básicos en la población juvenil para que puedan intervenir de manera eficaz ante situaciones de riesgo. La iniciativa forma parte de un ciclo de talleres que buscan promover la participación ciudadana y el compromiso social de los integrantes del programa provincial en sus respectivas comunidades.