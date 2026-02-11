Nadia Quiroga asume la conducción del área de Comunicación de la Municipalidad

La periodista y comunicóloga Nadia Quiroga fue designada oficialmente como la nueva responsable de Prensa y Comunicación de la Municipalidad de San Pedro. La profesional fue convocada por el intendente Cecilio Salazar para coordinar un área estratégica en la gestión local y fortalecer el vínculo institucional con la comunidad.

Quiroga cuenta con una destacada trayectoria en medios de comunicación, habiéndose desempeñado en diversos formatos que incluyen medios gráficos, radiales y televisivos. Además, su perfil profesional se complementa con una especialización en la gestión y manejo de redes sociales, una herramienta clave para la difusión de los actos de gobierno en la actualidad.

En el ámbito de la función pública, la comunicadora acredita una experiencia reciente de dos años como Directora de Prensa y Comunicación en el municipio vecino de Baradero, donde trabajó bajo la administración del intendente Esteban Sanzio.