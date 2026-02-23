Menores aprehendidos tras sustraer y activar un extintor en una playa de camiones

Tres menores de edad fueron aprehendidos ayer por la mañana en la intersección de la calle Ruiz Moreno y la arteria 62, luego de haber ingresado a una playa de camiones y sustraído un extintor tras provocar daños en las instalaciones de seguridad. El hecho fue alertado por un vecino y coordinado a través del sistema de videovigilancia local.

El episodio comenzó en el predio ubicado en la Avenida 3 de Febrero al 3200. Según informaron fuentes policiales, los jóvenes —una menor de 13 años, un adolescente de 16 y otro de 14— ingresaron al sector de la garita de seguridad de la playa de camiones. Tras dañar el vidrio de la caja protectora donde se alojaba el matafuego, se apoderaron del elemento y emprendieron la huida.

Durante el escape, los implicados activaron el aparato y lo descargaron mientras se retiraban del lugar, lo que generó una columna de polvo químico que facilitó su identificación. La maniobra fue advertida por un vecino de 66 años, quien dio aviso inmediato al servicio de emergencias 911, permitiendo que la Central de Monitoreo local realizara el seguimiento de los sospechosos.

Tras la alerta, un móvil policial interceptó a los tres menores en las inmediaciones. Los jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia tras labrarse las actuaciones por daños y hurto.

En el caso tomó intervención la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás. De acuerdo con el procedimiento legal vigente para menores de edad, las autoridades judiciales determinarán las medidas a seguir tras la notificación de la formación de la causa a sus respectivos progenitores o tutores legales.