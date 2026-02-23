Realizaron con éxito en el Hospital una intervención de alta complejidad ante una fractura y hundimiento de cráneo

  Un hombre que ingresó este fin de semana al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa con un cuadro de extrema gravedad, producto de un conflicto familiar, evoluciona favorablemente luego de ser intervenido de urgencia por el equipo médico local. El paciente presentaba un traumatismo de cráneo severo con fractura y hundimiento, una condición que requería resolución inmediata debido al riesgo de vida. Ante las demoras registradas en el sistema de traslados y dada la urgencia del caso, el personal de la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio asumió la responsabilidad de la operación. La decisión contó con el aval previo de la Región Sanitaria IV de la Provincia de Buenos Aires, lo que permitió proceder de manera local para estabilizar al hombre sin dilaciones que pudieran comprometer su estado de salud.

Aprehenden a un hombre oriundo de Santa Fe, que provocaba disturbios y llevaba un cuchillo


Un hombre de 33 años fue aprehendido este lunes por personal policial en la intersección de las calles Petrona Simonino y Bottaro, luego de ser detectado en la vía pública portando un arma blanca y generando disturbios. El sospechoso, oriundo de la provincia de Santa Fe, quedó a disposición de las autoridades locales por infracción a las normas de convivencia.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la mañana, cuando efectivos de la policía rionegrina que patrullaban la cuadrícula observaron la presencia del individuo en actitud hostil. Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba alterando el orden público en plena calle, lo que motivó la intervención inmediata de los uniformados para garantizar la seguridad de los transeúntes.

Al momento de la requisa de rutina, el personal actuante constató que el sujeto portaba un arma blanca entre sus pertenencias. Ante esta situación, se procedió a su traslado a la dependencia policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes y el posterior secuestro del elemento punzocortante.

En el caso tomó intervención el Juzgado de Paz de San Pedro, bajo la órbita de las faltas contravencionales vigentes. Se espera que en las próximas horas se defina su situación procesal, mientras se investiga si el aprehendido cuenta con antecedentes penales en su provincia de origen.