Aprehenden a un hombre oriundo de Santa Fe, que provocaba disturbios y llevaba un cuchillo

Un hombre de 33 años fue aprehendido este lunes por personal policial en la intersección de las calles Petrona Simonino y Bottaro, luego de ser detectado en la vía pública portando un arma blanca y generando disturbios. El sospechoso, oriundo de la provincia de Santa Fe, quedó a disposición de las autoridades locales por infracción a las normas de convivencia.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la mañana, cuando efectivos de la policía rionegrina que patrullaban la cuadrícula observaron la presencia del individuo en actitud hostil. Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba alterando el orden público en plena calle, lo que motivó la intervención inmediata de los uniformados para garantizar la seguridad de los transeúntes.

Al momento de la requisa de rutina, el personal actuante constató que el sujeto portaba un arma blanca entre sus pertenencias. Ante esta situación, se procedió a su traslado a la dependencia policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes y el posterior secuestro del elemento punzocortante.

En el caso tomó intervención el Juzgado de Paz de San Pedro, bajo la órbita de las faltas contravencionales vigentes. Se espera que en las próximas horas se defina su situación procesal, mientras se investiga si el aprehendido cuenta con antecedentes penales en su provincia de origen.