Realizaron con éxito en el Hospital una intervención de alta complejidad ante una fractura y hundimiento de cráneo

  Un hombre que ingresó este fin de semana al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa con un cuadro de extrema gravedad, producto de un conflicto familiar, evoluciona favorablemente luego de ser intervenido de urgencia por el equipo médico local. El paciente presentaba un traumatismo de cráneo severo con fractura y hundimiento, una condición que requería resolución inmediata debido al riesgo de vida. Ante las demoras registradas en el sistema de traslados y dada la urgencia del caso, el personal de la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio asumió la responsabilidad de la operación. La decisión contó con el aval previo de la Región Sanitaria IV de la Provincia de Buenos Aires, lo que permitió proceder de manera local para estabilizar al hombre sin dilaciones que pudieran comprometer su estado de salud.

Mauro De Rosa solicitó licencia por tiempo indeterminado tras la denuncia en su contra


 El concejal Mauro De Rosa formalizó esta mañana su pedido de licencia ante el Concejo Deliberante local y ofreció disculpas públicas tras la denuncia penal por acoso sexual y hostigamiento radicada por la edil Tamara Vlaeminck. La presentación se realizó en el marco de una reunión de presidentes de bloque convocada para tratar la crisis institucional derivada de los hechos ocurridos el pasado miércoles en el Club Paraná.

La decisión del edil se ajustó a la postura expresada previamente por su espacio, el bloque Acuerdo Vecinal, que había solicitado su alejamiento preventivo para "preservar la institucionalidad". Durante el encuentro con los referentes de las distintas fuerzas políticas, De Rosa presentó una nota solicitando el cese temporal de sus funciones por tiempo indeterminado y manifestó sus disculpas por "los inconvenientes que estos hechos trajeron aparejados".

Con la salida de De Rosa, el cuerpo legislativo procederá a la correspondiente jura de su reemplazo para mantener la conformación de las bancas. La vacante será ocupada por Paula Fernández, quien integró el cuarto lugar en la lista de candidatos de La Libertad Avanza durante los comicios de 2023, asegurando así la representación del sector en el recinto.

La solicitud de licencia busca descomprimir la tensión política mientras la Justicia avanza en la investigación de la denuncia presentada por Vlaeminck. Según fuentes parlamentarias, la medida permite que el Concejo Deliberante retome su agenda habitual sin la presencia del denunciado, mientras se sustancian las actuaciones judiciales por presuntos delitos contra la integridad sexual.