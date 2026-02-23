Realizaron con éxito en el Hospital una intervención de alta complejidad ante una fractura y hundimiento de cráneo

Un hombre que ingresó este fin de semana al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa con un cuadro de extrema gravedad, producto de un conflicto familiar, evoluciona favorablemente luego de ser intervenido de urgencia por el equipo médico local. El paciente presentaba un traumatismo de cráneo severo con fractura y hundimiento, una condición que requería resolución inmediata debido al riesgo de vida.

Ante las demoras registradas en el sistema de traslados y dada la urgencia del caso, el personal de la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio asumió la responsabilidad de la operación. La decisión contó con el aval previo de la Región Sanitaria IV de la Provincia de Buenos Aires, lo que permitió proceder de manera local para estabilizar al hombre sin dilaciones que pudieran comprometer su estado de salud.

La gestión sanitaria local destacó la capacidad de respuesta del equipo encabezado por la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, y la directora del hospital, Dra. Luciana Artiguez. En la labor de asistencia y resolución también participaron activamente el Jefe de Guardia, José Herbas, el Dr. Ortíz y los médicos del servicio de Guardia General, quienes coordinaron los esfuerzos para dar respuesta a la necesidad de la población en un contexto de urgencia.

Actualmente, el paciente permanece internado en el centro de salud de San Pedro, donde los profesionales siguen de cerca su evolución tras el complejo procedimiento realizado de manera exitosa en el ámbito municipal.