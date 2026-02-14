Más de 30 músicos para una nueva edición de "Vuelven los lentos"

ste sábado se realizará la tercera edición de "Vuelven los lentos", un encuentro musical que forma parte de las celebraciones por el Día de los Enamorados.

El evento, que propone un recorrido por baladas clásicas tanto en inglés como en español, se llevará a cabo a partir de las 19:30 en el espacio ubicado en Pellegrini 200.

La iniciativa busca recrear el ambiente de las canciones que invitan al baile pausado y al encuentro a través de un repertorio romántico interpretado íntegramente en vivo.

Para esta ocasión, la producción confirmó la participación de más de 30 músicos locales, quienes serán los encargados de poner voz e instrumentos a los clásicos de distintas épocas.

Según indicaron los organizadores, la propuesta está diseñada como una noche para cantar y disfrutar de la música en un ambiente distendido en pleno centro de la ciudad.