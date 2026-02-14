Más de 30 músicos para una nueva edición de "Vuelven los lentos"

Este sábado se innicia un cronograma de espectáculos gratuitos al aire libre que combinará danza y música popular en el Paseo Público Municipal, con la presentación de artistas locales y el cierre de Los Manseros Santiagueños. La actividad comienza hoy, sábado 14, a partir de las 19:30 con el evento denominado "San Pedro Baila". Durante la jornada, se presentarán 10 agrupaciones y escuelas de danza de la ciudad que abordarán géneros diversos como folclore, tango, ritmos urbanos, line dance, comercial y danza contemporánea.
Este sábado se realizará la tercera edición de "Vuelven los lentos", un encuentro musical que forma parte de las celebraciones por el Día de los Enamorados.
El evento, que propone un recorrido por baladas clásicas tanto en inglés como en español, se llevará a cabo a partir de las 19:30 en el espacio ubicado en Pellegrini 200.
La iniciativa busca recrear el ambiente de las canciones que invitan al baile pausado y al encuentro a través de un repertorio romántico interpretado íntegramente en vivo.
Para esta ocasión, la producción confirmó la participación de más de 30 músicos locales, quienes serán los encargados de poner voz e instrumentos a los clásicos de distintas épocas.
Según indicaron los organizadores, la propuesta está diseñada como una noche para cantar y disfrutar de la música en un ambiente distendido en pleno centro de la ciudad.
