Sindicato de Municipales pidió la reapertura de paritarias

El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro presentó un pedido formal ante el intendente municipal para la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias. La solicitud gremial surge tras considerar insuficiente el último incremento otorgado por el Departamento Ejecutivo y cuestionar las mediciones oficiales de precios.

Desde la organización que conduce Juan "Mono" Acosta explicaron que la recomposición salarial del 10% otorgada por decreto en el mes de diciembre no alcanza a cubrir las necesidades básicas de los agentes locales. Según el planteo sindical, dicha cifra "no refleja la difícil situación económica que hoy atraviesa cada trabajador y trabajadora municipal y su familia", calificando el porcentaje como "completamente insuficiente".

El gremio fundamentó el pedido de discusión salarial en una crítica directa a los indicadores de consumo. En ese sentido, recordaron la postura histórica de su secretario general, quien sostiene que "la estadística inflacionaria del INDEC es una mentira" en relación con el impacto real de los aumentos en la economía doméstica de los empleados municipales.

El documento enviado al Palacio Municipal busca establecer una mesa de diálogo que permita actualizar los haberes frente al actual contexto inflacionario. Desde el STMSP remarcaron que el objetivo es evitar que el salario de los trabajadores pierda poder adquisitivo frente a los incrementos en alimentos y servicios básicos.