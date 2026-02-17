Los Manseros Santiagueños cerraron un multitudinario festival "San Pedro Canta"

Con una gran afluencia, se desarrolló este fin de semana en el Paseo Público Municipal, el festival "San Pedro Canta" que reunió a destacados exponentes de la música popular. Las jornadas, que se desarrollaron el domingo 15 y lunes 16, tuvieron como escenario principal al "Indio Peralta", consolidando el evento como una de las propuestas culturales más importantes de la temporada en la región.

El encuentro contó con una nutrida cartelera que incluyó la participación de ballets folclóricos y solistas tanto de San Pedro como de localidades vecinas. La programación permitió el despliegue de diversos estilos y expresiones tradicionales, fortaleciendo el vínculo entre los artistas locales y el público que colmó las instalaciones del predio municipal.

A lo largo de ambas jornadas, pasaron por el escenario figuras y agrupaciones como Pialando Recuerdos, Franco Solieri, el Conjunto 50 y 50, Gaucho Rivero, Silvana Galli Carabajal y Lumaro. También formaron parte del evento Los de Salta, Herencia del Paraná, Keko González.

El punto máximo de la celebración se vivió durante la noche de cierre, cuando subieron al escenario Los Manseros Santiagueños. La mítica agrupación, referente indiscutida del folclore argentino, ofreció un recital cargado de clásicos que fue ovacionado por la multitud, marcando el final de un festival que destacó por su organización y convocatoria.

Desde el área de Cultura municipal manifestaron su satisfacción por el desarrollo de las actividades y resaltaron la importancia de brindar espacios para la difusión de la identidad gauchesca. El clima acompañó el desarrollo de la fiesta, que atrajo no solo a los residentes sampedrinos, sino también a numerosos turistas que visitaron la ciudad atraídos por la jerarquía de la propuesta artística.