Los comisarios Daniel Cano y María José Acevedo son los nuevos jefes policiales

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso una serie de cambios en la conducción de la fuerza en el partido de San Pedro, según informó oficialmente la Superintendencia de Seguridad Regional Interior Norte II. Las nuevas designaciones apuntan a una reorganización de la estructura operativa en la zona.

Como nuevo titular de la Policía de Seguridad Comunal fue designado el Comisario Daniel Osmar Cano, quien ya cumplía funciones en la Comisaría local. Cano llega para ocupar el cargo en reemplazo del Comisario Inspector Rodrigo Gastón Pereyra, quien continuará su carrera en la Subjefatura de Policía de la Regional Norte II.

Por otra parte, la conducción de la Estación de Policía Comunal también presenta novedades con el arribo de la Comisario María José Acevedo, proveniente de la ciudad de San Nicolás. Acevedo sucederá a la Comisario Paola Yanina Velo, quien fue trasladada para cumplir nuevas funciones en la Policía Distrital de Pergamino.

Estas modificaciones se enmarcan en las rotaciones habituales dispuestas por la cartera de seguridad provincial para optimizar el servicio de prevención y vigilancia en los municipios del interior bonaerense.