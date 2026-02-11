Recuperan un teléfono robado tras un allanamiento por violencia de género

  Personal policial de San Pedro realizó un operativo en la noche del lunes en el que logró recuperar un teléfono celular que había sido sustraído en un contexto de violencia de género. El procedimiento se derivó de una denuncia radicada el domingo en la Comisaría de la Mujer y la Familia por una mujer de 56 años. Según consta en la presentación judicial, la víctima denunció que su ex pareja, un hombre de 60 años, se presentó en su domicilio, donde la agredió físicamente. Durante el episodio, el agresor le sustrajo un teléfono celular marca TCL, modelo 5, de color negro.

Los comisarios Daniel Cano y María José Acevedo son los nuevos jefes policiales


 El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso una serie de cambios en la conducción de la fuerza en el partido de San Pedro, según informó oficialmente la Superintendencia de Seguridad Regional Interior Norte II. Las nuevas designaciones apuntan a una reorganización de la estructura operativa en la zona.

Como nuevo titular de la Policía de Seguridad Comunal fue designado el Comisario Daniel Osmar Cano, quien ya cumplía funciones en la Comisaría local. Cano llega para ocupar el cargo en reemplazo del Comisario Inspector Rodrigo Gastón Pereyra, quien continuará su carrera en la Subjefatura de Policía de la Regional Norte II.

Por otra parte, la conducción de la Estación de Policía Comunal también presenta novedades con el arribo de la Comisario María José Acevedo, proveniente de la ciudad de San Nicolás. Acevedo sucederá a la Comisario Paola Yanina Velo, quien fue trasladada para cumplir nuevas funciones en la Policía Distrital de Pergamino.

Estas modificaciones se enmarcan en las rotaciones habituales dispuestas por la cartera de seguridad provincial para optimizar el servicio de prevención y vigilancia en los municipios del interior bonaerense.