Lo identificaron con marihuana en su poder: era buscado por la Justicia

Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás detuvo anoche a un joven de 23 años que circulaba con estupefacientes y poseía un pedido de captura vigente. El procedimiento se realizó durante una recorrida de prevención en la intersección de las calles Alvarado y Manuel Iglesias.

Al momento de la requisa, los efectivos hallaron entre las pertenencias del sujeto un envoltorio con marihuana. Si bien el pesaje de la sustancia fue calificado como ínfimo, la identificación del masculino a través del sistema informático policial reveló que sobre él pesaba una orden de captura activa por el delito de "Hurto".

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de la ciudad de San Pedro. El magistrado a cargo de la investigación dispuso que se cumplimenten los recaudos legales de rigor y que el detenido permanezca a disposición de la justicia por ambos hechos.