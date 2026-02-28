LALCEC San Pedro lanza una campaña de prevención y estudios de PAP por el Mes del Cáncer de Cuello de Útero

En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, la sede local de LALCEC lanzó una campaña de concientización y atención ginecológica orientada a la detección temprana de esta patología. Bajo la premisa de que la prevención salva vidas, la entidad busca fomentar la realización de controles fundamentales como el Papanicolaou (PAP).

Desde la institución destacaron que este estudio es un procedimiento rápido y esencial que debe realizarse de manera anual para detectar cualquier anomalía a tiempo. Se trata de una decisión sanitaria clave que permite abordar la enfermedad en sus estadios iniciales, mejorando significativamente los pronósticos de salud.

La jornada de atención específica se llevará a cabo durante la semana del 9 al 13 de marzo. Durante esos días, profesionales de la salud realizarán los estudios de PAP en la sede de la organización a todas aquellas personas que soliciten su turno con antelación.

En cuanto a los aranceles, la prestación será gratuita para quienes cuenten con la condición de socias de la entidad. Por su parte, para aquellas personas no asociadas, el estudio tendrá un valor de 15.000 pesos.

Desde LALCEC San Pedro hicieron hincapié en que realizarse los controles pertinentes es un acto de cuidado personal y una prioridad para la salud integral. Los interesados en obtener una cita pueden acercarse a la sede ubicada en calle Almafuerte 620 o comunicarse telefónicamente a los números 428120 o 424075.