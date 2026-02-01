Una joven de 18 años en terapia intensiva tras un grave accidente en la ruta 191

 Una joven de 18 años permanece internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital local, tras sufrir graves heridas al caer de la motocicleta en la que circulaba durante la madrugada de este domingo. La paciente, identificada como Martina Pérez, ingresó a la guardia del centro asistencial a las 6:15 con un cuadro de traumatismo de cráneo severo. El jefe del servicio de emergencias, Dr. José Herbas, confirmó que la joven se encuentra bajo monitoreo permanente debido a la gravedad de su estado. Según el parte médico, el impacto le provocó lesiones de consideración que obligaron a su inmediata asistencia respiratoria y estabilización, mientras se gestiona su traslado a un centro sanitario de mayor complejidad para recibir tratamiento especializado.

La Terminal de Ómnibus de San Pedro lanzó su red social oficial para asistir a los viajeros

 


La administración de la Terminal de Ómnibus de San Pedro puso en funcionamiento su red social oficial con el objetivo de establecer un canal de comunicación directo y actualizado para pasajeros, trabajadores y visitantes. El nuevo espacio digital busca centralizar la información sobre servicios y evitar la propagación de datos no verificados que circulan en la red.

A través de la cuenta oficial en Facebook, denominada "Terminal de Ómnibus San Pedro", los usuarios pueden acceder a información relevante en tiempo real. Entre los contenidos disponibles se destacan los horarios de arribos y partidas de las unidades de media y larga distancia, los servicios operativos dentro del predio y diversos avisos clave para la planificación de viajes.

Desde la gestión del centro asistencial de transporte señalaron que esta iniciativa responde a la necesidad de modernizar el vínculo con la comunidad y facilitar el acceso a datos esenciales. La herramienta digital permitirá, además, difundir novedades operativas y contingencias que puedan afectar el normal funcionamiento de la estación, que opera las 24 horas durante todos los días de la semana.

El lanzamiento de este perfil oficial apunta a combatir la desinformación al ofrecer un único espacio de consulta confiable. De esta manera, se busca que quienes llegan a la ciudad o deben trasladarse hacia otros destinos cuenten con una plataforma de referencia para consultar las frecuencias de las distintas empresas y las prestaciones disponibles en el edificio.

La implementación de este canal digital se enmarca en un proceso de mejora de la atención al usuario, brindando una respuesta ágil a las consultas frecuentes que surgen en torno a la dinámica diaria de la terminal.