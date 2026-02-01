La Terminal de Ómnibus de San Pedro lanzó su red social oficial para asistir a los viajeros

La administración de la Terminal de Ómnibus de San Pedro puso en funcionamiento su red social oficial con el objetivo de establecer un canal de comunicación directo y actualizado para pasajeros, trabajadores y visitantes. El nuevo espacio digital busca centralizar la información sobre servicios y evitar la propagación de datos no verificados que circulan en la red.

A través de la cuenta oficial en Facebook, denominada "Terminal de Ómnibus San Pedro", los usuarios pueden acceder a información relevante en tiempo real. Entre los contenidos disponibles se destacan los horarios de arribos y partidas de las unidades de media y larga distancia, los servicios operativos dentro del predio y diversos avisos clave para la planificación de viajes.

Desde la gestión del centro asistencial de transporte señalaron que esta iniciativa responde a la necesidad de modernizar el vínculo con la comunidad y facilitar el acceso a datos esenciales. La herramienta digital permitirá, además, difundir novedades operativas y contingencias que puedan afectar el normal funcionamiento de la estación, que opera las 24 horas durante todos los días de la semana.

El lanzamiento de este perfil oficial apunta a combatir la desinformación al ofrecer un único espacio de consulta confiable. De esta manera, se busca que quienes llegan a la ciudad o deben trasladarse hacia otros destinos cuenten con una plataforma de referencia para consultar las frecuencias de las distintas empresas y las prestaciones disponibles en el edificio.

La implementación de este canal digital se enmarca en un proceso de mejora de la atención al usuario, brindando una respuesta ágil a las consultas frecuentes que surgen en torno a la dinámica diaria de la terminal.