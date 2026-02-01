Una joven de 18 años en terapia intensiva tras un grave accidente en la ruta 191

Una joven de 18 años permanece internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital local, tras sufrir graves heridas al caer de la motocicleta en la que circulaba durante la madrugada de este domingo. La paciente, identificada como Martina Pérez, ingresó a la guardia del centro asistencial a las 6:15 con un cuadro de traumatismo de cráneo severo.

El jefe del servicio de emergencias, Dr. José Herbas, confirmó que la joven se encuentra bajo monitoreo permanente debido a la gravedad de su estado. Según el parte médico, el impacto le provocó lesiones de consideración que obligaron a su inmediata asistencia respiratoria y estabilización, mientras se gestiona su traslado a un centro sanitario de mayor complejidad para recibir tratamiento especializado.

El siniestro vial se produjo sobre la ruta 191, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades policiales. Al momento del accidente, la víctima viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por otro joven, quien, a diferencia de Pérez, no presentó lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro.

Ante la delicada situación de salud, familiares y amigos de la adolescente iniciaron una cadena de oración a través de las redes sociales para pedir por su pronta recuperación.

Policía Científica realizó pericias en el lugar del hecho para determinar la mecánica de la caída. La causa por el accidente y las lesiones sufridas quedó radicada en la fiscalía en turno, que dispuso las diligencias de rigor para esclarecer lo sucedid.