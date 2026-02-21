La Justicia y el HCD definen la situación de Mauro De Rosa tras la denuncia penal en su contra

Al tiempo que la Justicia resuelve las primeras medidas procesales, el Concejo Deliberante iniciará este lunes un proceso de análisis institucional tras la denuncia penal presentada por la concejala Tamara Vlaeminck (Fuerza Patria) contra su par Mauro De Rosa (Acuerdo Vecinal), por actos indecorosos encuadrados en delitos contra la integridad sexual.

El hecho que motiva la intervención judicial y legislativa ocurrió el pasado miércoles por la noche en las instalaciones del Club Paraná. Según consta en la denuncia, De Rosa protagonizó incidentes en el predio mientras se encontraba en un visible estado de alteración por ingesta de alcohol, lo que derivó en su expulsión del lugar por parte de las autoridades de la institución deportiva.

En el ámbito judicial, la presentación de Vlaeminck describe situaciones de acoso y comportamientos que encuadran en delitos contra la integridad sexual en la zona de baños de la institución. La Justicia deberá ahora determinar las responsabilidades penales del edil, recolectar testimonios de los presentes y evaluar las pruebas fílmicas que pudieran haber captado el sistema de monitoreo o las cámaras de seguridad del club.

En el plano político, la presidencia del Concejo Deliberante convocó a una reunión de presidentes de bloque para este lunes. En este encuentro se analizará el encuadre reglamentario del caso y las posibles sanciones que podrían recaer sobre De Rosa, las cuales oscilan desde un apercibimiento hasta la suspensión o la destitución, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el reglamento interno del cuerpo por "inhabilidad moral sobreviniente" o "falta grave".

El objetivo de la reunión de labor parlamentaria es unificar criterios sobre el procedimiento a seguir. El concejal denunciado, por su parte, manifestó públicamente sentirse "avergonzado" por lo sucedido, aunque evitó dar detalles técnicos sobre su defensa legal ante las acusaciones específicas de índole sexual.

La resolución que adopte el cuerpo deliberativo dependerá de los consensos políticos y de los avances que registre la causa penal en las próximas horas, en un escenario donde diversos sectores exigen medidas ejemplares frente a conductas que afecten el normal funcionamiento de las instituciones y la integridad de sus integrantes.