Las firmas Allocco y Timbó construyen una planta aceitera modelo que funcionará como centro de innovación agroindustrial (Video)

Con una inversión de 3 millones de dólares, la firma Timbó (SPM Industria de Alimentos) avanza en la construcción de una planta aceitera modelo en un predio de ocho hectáreas ubicado en la intersección de las rutas nacional 9 y provincial 191. El proyecto, desarrollado bajo la modalidad "llave en mano" por la empresa Allocco, prevé estar operativo en mayo de 2026 y se destaca por un perfil sustentable e innovador para el sector agroindustrial.

La nueva unidad de extrusado y prensado de girasol y soja fue concebida como una "ecoplanta" integrada con su entorno natural. Según detalló Hernán Falcón, presidente de Timbó y Allocco, el complejo contará desde su inicio con 108 paneles solares que permitirán cubrir cerca del 40% de la demanda energética de la operación, con el objetivo de incrementar ese porcentaje de manera progresiva.





El diseño del predio incluye un fuerte componente ambiental mediante la preservación de la forestación existente y la creación de un lago artificial de 3.000 metros cuadrados que funcionará como espejo de agua. Estas medidas buscan reforzar el perfil verde de la planta, que producirá aceite crudo y expellers con una capacidad final de hasta 300 toneladas diarias, aunque en su etapa inicial procesará unas 150 toneladas por jornada.

Falcón, en declaraciones al programa "Por la Vida" de Argentinísima Satelital y al portal Ecobiz, explicó que se trata de un producto inédito en el país y en la región. El directivo subrayó que el propósito es que la instalación funcione simultáneamente como planta productiva, banco de pruebas para su propia tecnología y showroom. De esta manera, productores locales y del exterior podrán observar un modelo donde la cosecha no es el último eslabón, sino el primero de la cadena de alimentos.

La elección de San Pedro para este desembarco responde a su ubicación estratégica, la cercanía con terminales portuarias, el acceso a zonas de producción de semillas y la proximidad a grandes centros de consumo. Desde la conducción de la firma expresaron su intención de replicar este esquema de ecoplanta en otras regiones sojeras y girasoleras del país, combinando eficiencia industrial con estándares ambientales.

Este crecimiento industrial se complementa con la consolidación de Allocco como proveedora de los principales grupos agroindustriales, firma que también anunció una inversión de 4 millones de dólares para modernizar su planta en Villa Gobernador Gálvez. En el ámbito local, el desarrollo de Timbó coincide con otras inversiones de relevancia, como la llegada de la cadena La Anónima y las obras de ampliación de la capacidad energética en el partido, fundamentales para sostener la expansión del sector fabril.