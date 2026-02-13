Juan Cruz Acosta integra nuevamente el Consejo Directivo de la Fe.Si.Mu.Bo

Esta semana se llevó a cabo la asunción del nuevo Consejo Directivo de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo), el cual estará encabezado por Hernán Doval.

Durante el acto, se confirmó que el secretario general del sindicato de San Pedro, Juan Cruz "Mono" Acosta, fue elegido nuevamente para ocupar la Secretaría de Deportes a nivel provincial.

Tras la formalización de los cargos, la organización gremial de San Pedro emitió un comunicado donde se ratifica la línea de trabajo para el próximo período. En el documento, los representantes locales afirmaron que, a partir de esta designación, se "redobla el esfuerzo y el compromiso con cada trabajador y trabajadora municipal de la provincia de Buenos Aires y en particular, con los compañeros y compañeras municipales de San Pedro".

La conducción sindical vinculó esta nueva etapa con la continuidad de los reclamos sectoriales que mantienen en la región. "Continuaremos peleando por nuestros derechos, no pararemos hasta tener salarios y condiciones dignas de trabajo y el efectivo cumplimiento de la ley y el Convenio Colectivo vigente", señalaron desde el gremio a través del texto difundido.

El comunicado también incluyó una fuerte posición respecto a la autonomía de la organización frente a los turnos políticos de gestión. "No estamos de paso, los gobiernos pasan, nosotros permaneceremos firmes en la lucha", concluye la declaración emitida por el sindicato sampedrino tras el acto en la capital bonaerense.