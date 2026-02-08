Jornada de aprehensiones por violencia de género y disturbios en la vía pública

Tres hombres fueron aprehendidos por personal policial en distintos procedimientos realizados durante las últimas horas, vinculados a un grave hecho de violencia de género y disturbios derivados del consumo de alcohol.

El episodio de mayor gravedad se registró en una vivienda ubicada en la calle Juan de Garay al 500. Tras un llamado al sistema de emergencias 911, efectivos de la Estación de Policía Comunal procedieron a la aprehensión de un hombre de 39 años. El sujeto ingresó por la fuerza al domicilio de su expareja, una mujer de 36 años, y la agredió físicamente junto a su excuñada, de 34 años, antes del arribo de la patrulla. Ambas víctimas fueron trasladadas y asistidas en la Comisaría de la Mujer y la Familia, mientras que el agresor quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la fiscalía en turno.

En paralelo, se registraron dos detenciones por infracciones al Código de Faltas. En la intersección de las calles Cruz Roja y Casella, los uniformados aprehendieron a un joven de 26 años que se encontraba alterando el orden público en evidente estado de ebriedad durante la mañana de ayer.

Un hecho de similares características ocurrió en la esquina de Lavalle y 11 de Septiembre, donde fue demorado un hombre de 52 años, oriundo de la localidad bonaerense de Merlo. El individuo también protagonizaba disturbios en la vía pública bajo los efectos del alcohol. En ambos casos de contravención, tomó intervención el Juzgado de Paz de San Pedro, que dispuso las actuaciones legales correspondientes.