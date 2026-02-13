Con la largada promocional frente al Palacio Municipal, comienza esta noche el Rally Federal

Esta noche, a partir de las 20:00 horas, se llevará a cabo la largada promocional del VI Rally de San Pedro "Copa Fernando "Pichi" Iglesias frente al Palacio Municipal. El evento marca el inicio de la competencia correspondiente al Rally Federal y al Campeonato Regional de Rally, cuya operatividad central y parque de asistencia se ubican en la plaza.

El cronograma de carrera para los días sábado y domingo contempla el uso de caminos rurales y sectores específicos distribuidos en el partido. Según la cartografía oficial del evento, los trazados recorren puntos de referencia como el sector del Aeroclub, Santa Lucía, los caminos rurales en cercanías de Vuelta de Obligado y la zona costera en el Bajo del Puerto. El diseño del recorrido busca integrar diferentes superficies técnicas para las categorías en competencia.

La nómina de inscriptos registra la participación de binomios en diversas clases, incluyendo las categorías Junior, A, N7, N3, N2 y N1. Entre los pilotos locales se destacan nombres como los de Juan Ramón y Lucas Machado, y la dupla Junior Solmi - Gian Franco Rasio en la clase N1.

Para el desarrollo de las pruebas especiales, las áreas de seguridad municipal y la organización han coordinado el cierre temporal de los caminos afectados y la disposición de dispositivos de control para el público. Los medios de prensa que realicen la cobertura deben gestionar sus acreditaciones a través de los canales digitales oficiales de la organización para acceder a las zonas delimitadas de trabajo.