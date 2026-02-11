Investigan la muerte de un hombre de 29 años en el Club Náutico

El cuerpo sin vida de un hombre de 29 años fue encontrado esta mañana en el agua, dentro de las instalaciones del Club Náutico San Pedro. El hallazgo se produjo en la zona de los muelles, área donde la víctima habría estado desempeñando sus tareas.

De acuerdo a las informaciones trascendidas tras el hecho, el joven no era empleado directo de la institución, sino que prestaba servicios para una empresa tercerizada que opera en dicho sector. La situación movilizó un importante operativo de seguridad en el predio del club.

En el lugar trabajaron de forma conjunta efectivos de la Policía y personal de la Prefectura Naval Argentina para realizar las tareas de rescate y preservación de la escena. Tras las primeras diligencias, las actuaciones legales fueron giradas a la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 11 para continuar con la investigación del deceso.



