Inscripción abierta para los cursos de formación del Instituto Provincial de Administración Pública

La Municipalidad de San Pedro anunció la apertura de una nueva convocatoria para los cursos de capacitación virtual brindados por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), los cuales forman parte de su Programa de Formación General destinado a fortalecer la gestión estatal.

La oferta académica incluye una amplia gama de temáticas diseñadas para optimizar el desempeño en distintas áreas de gobierno. Entre las propuestas iniciales se destacan los cursos de Introducción a la administración financiera gubernamental y de Documentos oficiales, enfocado en las técnicas de redacción para la gestión pública. También se dictarán capacitaciones sobre Administración y modelos de organización, enfocadas en la gestión por normas y procesos.

En cuanto a la gestión de recursos humanos y clima laboral, el programa contempla formación en Conformación y gestión de equipos de trabajo para el abordaje de conflictos, Herramientas para la conducción y el liderazgo, Comunicación en el Estado y Oratoria en el sector público. Asimismo, se ofrece una capacitación específica sobre el Abordaje de situaciones estresantes en la atención al ciudadano, buscando mejorar la respuesta ante la comunidad.

La formación técnica especializada también ocupa un lugar central en esta etapa con cursos sobre Gestión orientada a procesos y Contrataciones públicas, este último focalizado en el marco legal de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el área tecnológica suma propuestas sobre Introducción a los Sistemas de Información Geográfica e Introducción al análisis de datos en Power BI como herramienta estratégica de gestión.

Finalmente, para quienes ya poseen conocimientos previos, la oferta incluye niveles avanzados en herramientas específicas, tales como QGIS Nivel II, enfocado en geoprocesos y visualización, y una segunda instancia de Análisis de datos en Power BI.