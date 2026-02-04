Inscripción abierta para los cursos de formación del Instituto Provincial de Administración Pública

- Obtener enlace
La Municipalidad de San Pedro anunció la apertura de una nueva convocatoria para los cursos de capacitación virtual brindados por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), los cuales forman parte de su Programa de Formación General destinado a fortalecer la gestión estatal.
En cuanto a la gestión de recursos humanos y clima laboral, el programa contempla formación en Conformación y gestión de equipos de trabajo para el abordaje de conflictos, Herramientas para la conducción y el liderazgo, Comunicación en el Estado y Oratoria en el sector público. Asimismo, se ofrece una capacitación específica sobre el Abordaje de situaciones estresantes en la atención al ciudadano, buscando mejorar la respuesta ante la comunidad.
La formación técnica especializada también ocupa un lugar central en esta etapa con cursos sobre Gestión orientada a procesos y Contrataciones públicas, este último focalizado en el marco legal de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el área tecnológica suma propuestas sobre Introducción a los Sistemas de Información Geográfica e Introducción al análisis de datos en Power BI como herramienta estratégica de gestión.
Finalmente, para quienes ya poseen conocimientos previos, la oferta incluye niveles avanzados en herramientas específicas, tales como QGIS Nivel II, enfocado en geoprocesos y visualización, y una segunda instancia de Análisis de datos en Power BI.
Los interesados en participar podrán consultar los requisitos, las fechas de cursada y completar el proceso de inscripción a través del sitio oficial del instituto en
