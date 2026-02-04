Impulsan la capacitación obligatoria en discapacidad y neurodiversidad para empleados públicos

- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio adhiera a la Ley Provincial N° 15.556, la cual establece la capacitación obligatoria, gratuita y permanente en materia de discapacidad, neurodiversidades y diversidades cognitivas para quienes se desempeñan en la función pública
La normativa ya se aplica, po ejemplo, en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, impulsada por los ediles Martin Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, fue ingresada formalmente al Honorable Concejo Deliberante (HCD) para su tratamiento legislativo
En los considerandos del documento, los autores subrayan que los municipios representan el primer nivel de contacto entre el Estado y la ciudadanía, por lo que resulta imprescindible que el personal cuente con herramientas conceptuales adecuadas para la atención directa y la gestión administrativa
El proyecto de ordenanza también estipula que se envíe una copia de la presente normativa a la agrupación local TGD Padres TEA San Pedro, integrante de la Red Federal
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones