Impulsan la capacitación obligatoria en discapacidad y neurodiversidad para empleados públicos

capacitación obligatoria, gratuita y permanente en materia de discapacidad, neurodiversidades y diversidades cognitivas

para quienes se desempeñan en la función pública

.

El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio adhiera a la Ley Provincial N° 15.556, la cual establece la

La normativa ya se aplica, po ejemplo, en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada por los ediles Martin Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, fue ingresada formalmente al Honorable Concejo Deliberante (HCD) para su tratamiento legislativo . El proyecto destaca que la normativa provincial busca garantizar un trato digno e igualdad de oportunidades, eliminando barreras actitudinales y comunicacionales dentro del Estado .

En los considerandos del documento, los autores subrayan que los municipios representan el primer nivel de contacto entre el Estado y la ciudadanía, por lo que resulta imprescindible que el personal cuente con herramientas conceptuales adecuadas para la atención directa y la gestión administrativa . Asimismo, la propuesta señala que esta adhesión permitirá fortalecer la calidad institucional y consolidar prácticas basadas en un enfoque de derechos humanos .

El proyecto de ordenanza también estipula que se envíe una copia de la presente normativa a la agrupación local TGD Padres TEA San Pedro, integrante de la Red Federal . De aprobarse, la capacitación alcanzará a los agentes municipales en concordancia con los lineamientos de sensibilización y formación exigidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad .