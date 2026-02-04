El Centro de Comercio manifestó su preocupación por la inseguridad y exigió mayor articulación judicial

  La Comisión Directiva del Centro de Comercio e Industria (CCIT) manifestó su profunda preocupación ante una nueva escalada de robos en la zona urbana y diversos hechos de violencia registrados en distintos sectores del partido. A través de un pronunciamiento institucional, la entidad mercantil subrayó que la reiteración de estos episodios delictivos obliga a sostener un reclamo social permanente para evitar que la problemática pierda visibilidad y legitimidad en la agenda pública. La organización expresó además su solidaridad con las familias afectadas, haciendo especial mención a un ex integrante de su comisión directiva que sufrió un hecho de inseguridad en su ámbito familiar.

Impulsan la capacitación obligatoria en discapacidad y neurodiversidad para empleados públicos


El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio adhiera a la Ley Provincial N° 15.556, la cual establece la capacitación obligatoria, gratuita y permanente en materia de discapacidad, neurodiversidades y diversidades cognitivas para quienes se desempeñan en la función pública.

La normativa ya se aplica, po ejemplo, en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires. 

La iniciativa, impulsada por los ediles Martin Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, fue ingresada formalmente al Honorable Concejo Deliberante (HCD) para su tratamiento legislativo. El proyecto destaca que la normativa provincial busca garantizar un trato digno e igualdad de oportunidades, eliminando barreras actitudinales y comunicacionales dentro del Estado.

En los considerandos del documento, los autores subrayan que los municipios representan el primer nivel de contacto entre el Estado y la ciudadanía, por lo que resulta imprescindible que el personal cuente con herramientas conceptuales adecuadas para la atención directa y la gestión administrativa. Asimismo, la propuesta señala que esta adhesión permitirá fortalecer la calidad institucional y consolidar prácticas basadas en un enfoque de derechos humanos.

El proyecto de ordenanza también estipula que se envíe una copia de la presente normativa a la agrupación local TGD Padres TEA San Pedro, integrante de la Red Federal. De aprobarse, la capacitación alcanzará a los agentes municipales en concordancia con los lineamientos de sensibilización y formación exigidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.