Infraestructura educativa: Un oferente se presentó para finalizar las obras de la Secundaria 17

El Municipio llevó adelante el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nacional para la finalización de la Escuela Secundaria N°17. El proyecto, ubicado en el predio de la zona de Ciudad Abierta, contempla la culminación de un edificio cuya estructura inicial fue donada por el Obispado de San Nicolás a la comuna.

La reactivación de los trabajos se hace posible a través del "Programa de Infraestructura Educativa 2025-2027", tras un convenio de financiamiento gestionado por el intendente Cecilio Salazar ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Este acuerdo, rubricado hacia fines del año pasado, busca saldar una demanda histórica de la comunidad mediante la culminación de una obra considerada estratégica para el sistema escolar de la región.

Durante el acto administrativo oficial se registró la presentación de un oferente único. De acuerdo con el procedimiento vigente, la propuesta técnica y económica será sometida a una etapa de calificación antes de ser elevada para su tratamiento definitivo por el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro.

El encuentro contó con la presencia de una nutrida comitiva de funcionarios municipales y autoridades educativas, entre quienes se encontraban la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; el secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo; el secretario de Obras, Mariano Brañas; y el director de Educación, Alan Ocampo. También participaron la directora de Legal y Técnica, Viviana Costa; la directora de Contaduría, Mariana Giosa; el jefe de Compras, Osvaldo Álvarez; y la presidenta del Consejo Escolar, Laura Ponzio, acompañada por consejeras escolares.

En cuanto al estado actual de la construcción, el edificio ya cuenta con avances significativos en lo que respecta a tabiquería, cerramientos exteriores y una parte de la red de agua y cloacas. La nueva etapa de obra se centrará en las tareas de terminación, colocación de revestimientos e instalación de la infraestructura eléctrica completa, requisitos indispensables para obtener la habilitación final del establecimiento.

Con el respaldo de la administración provincial y el trabajo articulado del sistema educativo, el Municipio de San Pedro reafirmó su compromiso de concluir este proyecto largamente esperado, garantizando así un espacio moderno y adecuado para el desarrollo pedagógico de los estudiantes de la Escuela Secundaria N°17.