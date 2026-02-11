ARBA: Patentes se pagarán de forma mensual y tres de cada cuatro contribuyentes pagarán menos que en 2025

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó un cambio en la modalidad de liquidación del Impuesto a los Automotores, que a partir de ahora pasará a facturarse de manera mensual en lugar de bimestral. La medida, que no altera el monto total anual del tributo, implica que desde el próximo mes de marzo los contribuyentes recibirán diez facturas de Patentes, completando el calendario fiscal en diciembre.

El director ejecutivo del organismo, Cristian Girard, explicó que el propósito de esta modificación es facilitar la organización financiera de los hogares bonaerenses. Según el funcionario, el nuevo esquema "alivia el problema" que representaba para muchas familias afrontar el pago acumulado de dos meses en una sola boleta, permitiendo una planificación de gastos más previsible.

Girard detalló que la implementación de esta medida era un objetivo de gestión de larga data, cuya ejecución se vio postergada por limitaciones técnicas. "Pudimos avanzar luego de modernizar el sistema tecnológico de ARBA, que hasta ahora no lo permitía", señaló el titular del ente recaudador, quien además anticipó que el plan oficial es replicar este sistema de cobro mensual en los impuestos inmobiliarios en el corto plazo.

En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario destacó que, pese a los ajustes previos, "tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado" en concepto de patentes. En ese sentido, Girard recordó que durante 2025 el impuesto registró incrementos significativos debido a la falta de aprobación de la Ley Impositiva en la Legislatura, lo que generó un desajuste entre las alícuotas y las valuaciones de los vehículos.

Finalmente, el titular de ARBA subrayó que la aprobación del proyecto enviado por el Gobernador para el ejercicio actual permitió corregir esas distorsiones. De esta manera, la mayoría de los contribuyentes percibirá una reducción nominal en sus boletas, con la única excepción de los propietarios de vehículos de alta gama o elevada valuación fiscal, quienes mantendrán las escalas correspondientes a su segmento.