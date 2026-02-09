Imputaron a un hombre por realizar una falsa denuncia sobre el robo de su motocicleta

Un hombre de 43 años quedó imputado por el delito de falsa denuncia luego de que la investigación policial demostrara que el robo calificado que había relatado nunca ocurrió, informaron hoy fuentes de la fuerza.

El la mañana del domingo, el supuesto damnificado se presentó en la dependencia policial para denunciar que había sido víctima de un asalto. Según su testimonio, cuatro hombres armados lo habían interceptado para sustraerle su motovehículo bajo la modalidad de robo calificado.

Ante la gravedad del relato, el personal de la sede policial junto con efectivos del Grupo de Tareas Operativas (GTO) iniciaron una exhaustiva investigación de oficio. Sin embargo, el quiebre de la causa se produjo al momento de relevar y analizar las cámaras de seguridad municipales. El monitoreo de las imágenes de la zona y el horario señalados permitieron a los investigadores determinar fehacientemente que el hecho delictivo no existió.

Frente a la evidencia tecnológica, los uniformados interrogaron nuevamente al denunciante, quien terminó por confesar que había inventado el asalto por razones personales. Al tomar conocimiento de la situación, el magistrado interviniente dispuso la inmediata imputación del hombre por el delito de "Falsa Denuncia", contemplado en el Código Penal.