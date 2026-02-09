Provincia inició la licitación para la obra energética por 28 mil millones de pesos

  El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, mediante la Subsecretaría de Energía, lanzó la licitación para la obra de alta tensión en el partido de San Pedro que promete transformar la matriz productiva regional. El proyecto cuenta con una inversión superior a los 28.000 millones de pesos, financiados íntegramente por el Estado provincial. El objetivo central es duplicar la capacidad actual del suministro eléctrico en la ciudad, lo que permitirá no solo mejorar la calidad del servicio para los vecinos, sino también garantizar el abastecimiento para la radicación de nuevas industrias y el fortalecimiento del sector comercial y logístico.

Imputaron a un hombre por realizar una falsa denuncia sobre el robo de su motocicleta


Un hombre de 43 años quedó imputado por el delito de falsa denuncia luego de que la investigación policial demostrara que el robo calificado que había relatado nunca ocurrió, informaron hoy fuentes de la fuerza.

El la mañana del domingo, el supuesto damnificado se presentó en la dependencia policial para denunciar que había sido víctima de un asalto. Según su testimonio, cuatro hombres armados lo habían interceptado para sustraerle su motovehículo bajo la modalidad de robo calificado.

Ante la gravedad del relato, el personal de la sede policial junto con efectivos del Grupo de Tareas Operativas (GTO) iniciaron una exhaustiva investigación de oficio. Sin embargo, el quiebre de la causa se produjo al momento de relevar y analizar las cámaras de seguridad municipales. El monitoreo de las imágenes de la zona y el horario señalados permitieron a los investigadores determinar fehacientemente que el hecho delictivo no existió.

Frente a la evidencia tecnológica, los uniformados interrogaron nuevamente al denunciante, quien terminó por confesar que había inventado el asalto por razones personales. Al tomar conocimiento de la situación, el magistrado interviniente dispuso la inmediata imputación del hombre por el delito de "Falsa Denuncia", contemplado en el Código Penal.