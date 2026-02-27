Impulsan un nuevo plan de arbolado público que incluye una aplicación digital para los vecinos y prioridad para los viveros locales



El bloque de concejales "Nuevos Aires" presentó un proyecto de ordenanza para reformar integralmente el Programa de Arbolado Público en el partido de San Pedro. La iniciativa, impulsada por los ediles Belén Santos, Paola Basso y Damián Mosquera, busca actualizar una normativa que data de 1985 para adaptarla a los desafíos del cambio climático y garantizar una planificación urbana sostenible.

El proyecto propone modificar los artículos 14 y 17 de la Ordenanza 3862/85, estableciendo la obligatoriedad de elaborar un Plan Regulador de Gestión Integral. Este plan deberá determinar técnicamente qué especie corresponde a cada calle en función del ancho de las veredas, el tendido eléctrico y el crecimiento de las raíces, con el fin de evitar el levantamiento de aceras y facilitar el mantenimiento de los servicios públicos.

Entre los fundamentos de la propuesta, los concejales advirtieron que el catastro de especies arbóreas se encuentra desactualizado y que existen zonas clave de la ciudad, como los accesos por Avenida Sarmiento y diversos distribuidores de tránsito, que permanecen sin forestar años después de haber finalizado sus obras civiles. Asimismo, señalaron la necesidad de frenar la extracción indiscriminada de ejemplares sanos y garantizar su reposición inmediata.

Una de las innovaciones destacadas es la creación de una aplicación digital para que los vecinos puedan consultar desde sus dispositivos móviles qué árbol es el adecuado para su sector antes de realizar una plantación. El proyecto también contempla la apertura de un registro actualizado de "Podadores y Forestadores" para profesionalizar las tareas de mantenimiento y evitar la mutilación de las copas.

La reforma legislativa introduce criterios estrictos para el sector de la construcción, estableciendo que no se aprobarán planos de edificación o cocheras que proyecten accesos frente a árboles de valor histórico o botánico, obligando a los profesionales a adaptar sus diseños a la vegetación existente. En casos excepcionales de extracción autorizada, el frentista deberá abonar un arancel compensatorio equivalente a 25 litros de nafta súper de YPF, cuyos fondos se destinarán exclusivamente al plan de reforestación local.

Finalmente, el proyecto resalta el potencial de San Pedro como polo viverista nacional. La normativa prevé que la autoridad de aplicación informe anualmente a los productores locales sobre la planificación de especies requeridas, fomentando que sea el propio sector productivo sampedrino el encargado de abastecer la demanda de ejemplares para el espacio público, impulsando así la economía regional y el empleo directo.