Baradero lanza una nueva Diplomatura en Logística junto a la Universidad Nacional de General Sarmiento

El Centro Universitario Baradero anunció la incorporación de una nueva propuesta académica destinada a fortalecer la formación profesional en la región. Se trata de la Diplomatura básica en Logística, una iniciativa desarrollada junto a la Universidad Nacional de General Sarmiento y con el acompañamiento del Municipio local.

La nueva diplomatura surge como respuesta a la creciente demanda de perfiles capacitados en logística y gestión de la cadena de suministro, un sector clave para el desarrollo productivo y comercial. La propuesta apunta a brindar herramientas concretas que permitan mejorar la empleabilidad y acompañar el crecimiento económico regional.

El programa tendrá una duración de dos cuatrimestres y se dictará en modalidad presencial, con inicio previsto para abril de 2026. Las clases se desarrollarán los viernes de 18 a 21 horas en las instalaciones del Centro Universitario Baradero, facilitando el acceso tanto a estudiantes como a trabajadores que buscan capacitarse sin interferir con sus actividades laborales.

La formación está destinada a un público amplio que incluye a egresados del nivel secundario, estudiantes que cursen el último año de secundaria orientada, técnica o agraria, y trabajadores vinculados al sector. El perfil del egresado contempla la formación de profesionales capaces de comprender y gestionar procesos logísticos, optimizar recursos y resolver problemáticas operativas en equipos multidisciplinarios.

Uno de los aspectos destacados es la incorporación de prácticas profesionales, que permitirán a los estudiantes vincular los contenidos teóricos con experiencias reales en el ámbito laboral. La presentación oficial de la diplomatura se realizará el viernes 13 de marzo a las 18:00 horas en la sede del centro universitario.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 9 de marzo y se realiza de manera online. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse vía correo electrónico a cub@baradero.gob.ar.