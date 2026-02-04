Homenaje a las víctimas del COVID, con un festival artístico y una placa conmemorativa en el Vía Crucis (Video)

Al cumplirse cinco años del inicio de la crisis sanitaria que transformó al mundo, las artistas Sofía Alcón, Vanesa Alfonso y Fabiana Velo impulsan una jornada conmemorativa para homenajear a las víctimas del COVID-19 en San Pedro.

El evento central tendrá lugar el próximo 20 de marzo y tiene como objetivo principal otorgar visibilidad a un suceso que dejó pérdidas irreparables en los ámbitos humano, sanitario, social y laboral. La iniciativa busca transformar el dolor en un ejercicio de memoria colectiva, honrando la vida de quienes fallecieron y reforzando los vínculos de solidaridad entre los sobrevivientes.

Como parte del acto oficial, se descubrirá una placa conmemorativa en el Anfiteatro del Vía Crucis, obra que contará con la participación especial del taller de mosaiquismo de la Dirección de Cultura local. Asimismo, la organización gestiona que el 20 de marzo sea declarado Día de Interés Municipal, estableciéndose de forma permanente como una fecha de reflexión y recuerdo en el calendario de San Pedro.

La jornada contará con la actuación de artistas locales como Sol Altolaguirre, el coro Farabollini, Mirta Mantovani, Juan Cruz Bordoy, Dani Cabrera, Ale Álvarez, Paula Millán, Fabiana Velo, Jorge Sagrera, Carlos Blanco y Vanesa Alfonso. El encuentro sumará además la presencia de una cantante de Buenos Aires y un tenor lírico de San Nicolás, mientras se aguarda la confirmación de un artista de renombre nacional.

Según explicaron las organizadoras, el propósito es brindar un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones y ofrecer un espacio donde la comunidad pueda unirse para valorar el presente. El homenaje invita a la sociedad a detenerse por un momento para apreciar y honrar la oportunidad de poder seguir viviendo, trayendo simbólicamente de vuelta el recuerdo de aquellos que ya no están.