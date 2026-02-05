Grave accidente: una motociclista sufrió una fractura expuesta

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro anunció la puesta en funcionamiento de su nueva plataforma oficial en la red social Facebook, con el objetivo de centralizar la comunicación institucional y brindar información fidedigna a los vecinos. Bajo la denominación "BVSP – Bomberos Voluntarios de San Pedro" , la página se constituye como el canal principal de difusión en dicha red. Desde la entidad remarcaron que este espacio, junto a la cuenta de Instagram @bomberos_sanpedro , serán a partir de ahora las únicas vías oficiales autorizadas para la publicación de comunicados, actividades del cuerpo activo, procesos de inscripción y novedades de relevancia para la comunidad.
Una mujer joven sufrió una fractura expuesta en su pierna izquierda tras un grave accidente de tránsito ocurrido esta tarde en la intersección de la avenida 3 de Febrero y la calle Almafuerte, en la zona céntrica de esta localidad.
El siniestro se produjo minutos después de las 16:30 e involucró a una motocicleta de 110 cc y a una camioneta Citroën Berlingo de color blanco. De acuerdo con las primeras reconstrucciones basadas en testimonios de testigos, el rodado menor circulaba por la avenida en dirección al centro urbano cuando fue impactado de lleno en su lateral por el utilitario, que cruzaba desde Almafuerte hacia la zona de la costa.
Producto de la colisión, la conductora de la moto recibió la peor parte del impacto, mientras que el hombre mayor de edad que viajaba como acompañante resultó con diversos golpes y escoriaciones. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal médico y trasladados de urgencia por una unidad del servicio SAME al hospital local.
Efectivos policiales trabajaron en el sitio para preservar la escena y realizar las pericias accidentológicas correspondientes que permitan determinar las responsabilidades del caso. El episodio generó preocupación entre los residentes de la zona, quienes señalaron la peligrosidad de ese cruce vial y la necesidad de reforzar las medidas de prevención en el sector.
