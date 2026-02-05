Grave accidente: una motociclista sufrió una fractura expuesta

Una mujer joven sufrió una fractura expuesta en su pierna izquierda tras un grave accidente de tránsito ocurrido esta tarde en la intersección de la, en la zona céntrica de esta localidad.

El siniestro se produjo minutos después de las 16:30 e involucró a una motocicleta de 110 cc y a una camioneta Citroën Berlingo de color blanco. De acuerdo con las primeras reconstrucciones basadas en testimonios de testigos, el rodado menor circulaba por la avenida en dirección al centro urbano cuando fue impactado de lleno en su lateral por el utilitario, que cruzaba desde Almafuerte hacia la zona de la costa.

Producto de la colisión, la conductora de la moto recibió la peor parte del impacto, mientras que el hombre mayor de edad que viajaba como acompañante resultó con diversos golpes y escoriaciones. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal médico y trasladados de urgencia por una unidad del servicio SAME al hospital local.

Efectivos policiales trabajaron en el sitio para preservar la escena y realizar las pericias accidentológicas correspondientes que permitan determinar las responsabilidades del caso. El episodio generó preocupación entre los residentes de la zona, quienes señalaron la peligrosidad de ese cruce vial y la necesidad de reforzar las medidas de prevención en el sector.