Bomberos Voluntarios habilitó su nueva página de Facebook para centralizar la información


 El Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro anunció la puesta en funcionamiento de su nueva plataforma oficial en la red social Facebook, con el objetivo de centralizar la comunicación institucional y brindar información fidedigna a los vecinos.

Bajo la denominación "BVSP – Bomberos Voluntarios de San Pedro", la página se constituye como el canal principal de difusión en dicha red. Desde la entidad remarcaron que este espacio, junto a la cuenta de Instagram @bomberos_sanpedro, serán a partir de ahora las únicas vías oficiales autorizadas para la publicación de comunicados, actividades del cuerpo activo, procesos de inscripción y novedades de relevancia para la comunidad.

La medida busca evitar la propagación de datos inexactos a través de perfiles no autorizados y garantizar que la información llegue de manera directa y transparente a la población. Con este fin, la institución difundió capturas de la interfaz oficial donde se identifican con claridad las imágenes de perfil y portada correspondientes a la nueva cuenta.