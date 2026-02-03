Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez en la concentración nacional de canotaje juvenil

La Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, informó la apertura del período de inscripción para las carreras dictadas por la Universidad del Este en el distrito. La atención y el asesoramiento se centralizan en la sede del Polo Universitario de San Pedro (PUSAP). La oferta académica disponible para el ciclo lectivo incluye las carreras de Abogacía, Licenciatura en Ciencias Políticas, Martillero y Corredor Público, Licenciatura en Administración, Tecnicatura en Administración Pública y Licenciatura en Comercialización. Asimismo, se encuentran abiertas las vacantes para las licenciaturas en Publicidad, Periodismo, Diseño Digital y Relaciones Públicas.
Los palistas Gonzalo y Lorenzo Sosa Velasquez, representantes del Club Náutico San Pedro, participan esta semana de la primera concentración de entrenamiento de la categoría Junior varones, convocada por la Federación Argentina de Canoas. La citación nacional tiene lugar en la ciudad de Tigre y se extenderá hasta el próximo sábado bajo la supervisión técnica del entrenador nacional Carlos Bustos.
La convocatoria de los mellizos Sosa Velasquez se fundamenta en el desempeño deportivo demostrado durante la temporada 2025. Ambos atletas aseguraron su lugar en esta instancia de elite tras obtener resultados destacados en el Selectivo Nacional que se llevó a cabo en la ciudad bonaerense de General Villegas.
El objetivo central de estas jornadas de entrenamiento es la conformación del equipo masculino que representará a la Argentina en las próximas competencias internacionales del calendario deportivo. El trabajo en Tigre se enfoca en la evaluación técnica y física de los palistas de segundo año de la categoría Junior para definir la integración definitiva de la delegación nacional.
