Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez en la concentración nacional de canotaje juvenil

Los palistas Gonzalo y Lorenzo Sosa Velasquez, representantes del Club Náutico San Pedro, participan esta semana de la primera concentración de entrenamiento de la categoría Junior varones, convocada por la Federación Argentina de Canoas. La citación nacional tiene lugar en la ciudad de Tigre y se extenderá hasta el próximo sábado bajo la supervisión técnica del entrenador nacional Carlos Bustos.

La convocatoria de los mellizos Sosa Velasquez se fundamenta en el desempeño deportivo demostrado durante la temporada 2025. Ambos atletas aseguraron su lugar en esta instancia de elite tras obtener resultados destacados en el Selectivo Nacional que se llevó a cabo en la ciudad bonaerense de General Villegas.

El objetivo central de estas jornadas de entrenamiento es la conformación del equipo masculino que representará a la Argentina en las próximas competencias internacionales del calendario deportivo. El trabajo en Tigre se enfoca en la evaluación técnica y física de los palistas de segundo año de la categoría Junior para definir la integración definitiva de la delegación nacional.