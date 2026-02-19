Gestionan la instalación de una base fija de la UTOI en San Pedro

El Intendente Cecilio Salazar inició gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de lograr el desembarco de un destacamento permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el distrito. La iniciativa busca fortalecer la infraestructura de seguridad local y brindar una respuesta más ágil ante el delito en las zonas más conflictivas del partido.

En la actualidad, la presencia de esta fuerza especial en la ciudad se da de manera intermitente. Los efectivos de la UTOI participan regularmente en San Pedro como refuerzo en operativos de saturación, controles vehiculares estratégicos y tareas de prevención ciudadana, pero se retiran una vez finalizadas las tareas específicas. La intención del Ejecutivo local es que la unidad cuente con una base operativa propia que permita un despliegue constante y territorial.

Qué es la UTOI y cuáles son sus funciones

La Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) es una fuerza de elite dependiente de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Fue concebida como una unidad de respuesta rápida, diseñada para intervenir en situaciones de alta complejidad y realizar tareas de patrullaje preventivo en barrios con indicadores críticos de criminalidad.

Sus funciones principales incluyen la realización de operativos de saturación y patrullajes de aproximación, donde los efectivos mantienen un contacto directo con la comunidad para disuadir acciones delictivas.

También intervienen en allanamientos de alta peligrosidad y asisten en situaciones de conflicto que superan la capacidad de las fuerzas convencionales de las comisarías locales.

Además, se plantea apoyo táctico en controles de tránsito y operativos preventivos en los accesos a las ciudades, trabajando de manera coordinada con otras dependencias policiales.

La presencia de una base fija en San Pedro permitiría que estos equipos, capacitados para actuar en escenarios de violencia urbana, permanezcan en la ciudad las 24 horas, reduciendo los tiempos de respuesta y aumentando la vigilancia en los puntos estratégicos identificados por el mapa del delito local.