Juicio por el crimen de César Butara: la fiscalía calificó el asalto como un hecho planificado y pidió prisión perpetua

Por su parte, los acusados Walter Rubén Díaz, Miguel Ángel Pereyra Retamal y Dalmiro Nicolás Cáceres serán sometidos a un juicio por jurados en una fecha aún por confirmar.

Con la presencia de los jueces Laura Fernández, María Elena Baquedano y Alejandro López, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 desarrolló las dos jornadas de debate por el homicidio de César Butara en Ramallo.El proceso actual juzga a José Antonio Pereyra Retamal y Facundo Gómez, dos de los cinco imputados de origen sampedrino, quienes optaron por un debate técnico.

Durante la primera audiencia, alrededor de 15 testigos, incluyendo a la familia de la víctima y efectivos policiales, reconstruyeron el violento asalto ocurrido el 19 de febrero de 2024 en la localidad de Ramallo. De acuerdo con los testimonios y las pruebas periciales de cámaras de seguridad, los acusados realizaron labores de inteligencia previas y planificaron el asalto con anterioridad. La investigación determinó que dos de los imputados, radicados en Villa Ramallo, convocaron a los otros tres desde San Pedro para ejecutar el plan.

La fiscal Verónica Marcantonio, titular de la UFI N°1, les imputó la coautoría de los delitos de Homicidio Criminis Causa, Robo calificado por el uso de arma y Portación ilegal de arma de fuego. Bajo esta figura, la parte acusadora considera que cada imputado cumplió un rol esencial en el plan común, por lo cual solicitó la pena de prisión perpetua sin distinguir quién efectuó el disparo mortal.

El hecho tuvo lugar hace exactamente dos años, cuando tres delincuentes ingresaron a la vivienda de Butara sobre la avenida Mitre, mientras otros dos realizaban tareas de vigilancia en el exterior. El reconocido abogado y comerciante, de 56 años, recibió un disparo que le causó la muerte en el acto tras intentar resistirse al asalto frente a su esposa e hijos. Tras la finalización de esta etapa de juicio, se espera que los magistrados den a conocer su veredicto en los próximos días.