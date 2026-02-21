Finalizaron las obras de reparación con hormigón en la intersección de Oliveira Cézar y Maestro Reina

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Pedro informó la finalización de las tareas de bacheo y reparación de calzada en la intersección de las calles Oliveira Cézar y Maestro Reina.

Los trabajos consistieron en la recuperación integral de la superficie mediante el uso de hormigón, en el marco del plan de mantenimiento urbano que lleva adelante la gestión local para mejorar la transitabilidad en puntos estratégicos de la ciudad. Según indicaron fuentes municipales, la intervención en este sector específico concluyó este sábado tras completar el período de fraguado y sellado correspondiente.

Desde la Dirección de Tránsito advirtieron que la circulación vehicular se encuentra momentáneamente reducida en la zona para garantizar la seguridad de los operarios y asegurar la correcta consolidación de los materiales aplicados. Se solicita a los conductores circular con precaución o evitar el área de influencia hasta que se normalice totalmente el paso de vehículos.

Estas tareas forman parte de un cronograma de reparaciones que la Secretaría de Obras Públicas viene ejecutando de manera sostenida en distintas arterias con el objetivo de dar respuesta a los daños estructurales del pavimento provocados por el flujo del tránsito y las inclemencias climáticas.