Presentaron las nuevas autoridades del PJ de San Pedro con un fuerte respaldo a Kicillof y duras críticas al gobierno nacional

El Partido Justicialista de San Pedro formalizó la presentación de sus nuevas autoridades durante un acto militante que no solo marcó el inicio de una nueva etapa de conducción local, sino que también consolidó un espacio de proyección provincial y nacional en claro posicionamiento opositor al gobierno de Javier Milei.

El encuentro se llevó a cabo este sábado en la sede del Centro Cosmopolita, ubicada en la intersección de Miguel Porta y Ayacucho. El histórico edificio, referencia ineludible de las agrupaciones políticas que lidera el intendente municipal Cecilio Salazar, albergará a partir de ahora al Movimiento Derecho al Futuro, la corriente que postula al gobernador bonaerense Axel Kicillof para la Presidencia de la Nación.

La nueva estructura partidaria local quedó encabezada por Juan Cruz Gajate, actual delegado de la localidad de Vuelta de Obligado, en el rol de presidente, mientras que el concejal y referente del gremio de la construcción (UOCRA), Cristian Leguizamón, asumió la vicepresidencia. La convocatoria sumó el respaldo de diversos sectores del peronismo sampedrino y contó con una fuerte presencia de delegaciones de la segunda sección electoral y otras regiones de la provincia, incluyendo representantes de San Nicolás, Baradero, San Andrés de Giles, Pergamino y Ranchos.

Durante el acto, el intendente Cecilio Salazar respaldó fuertemente a la conducción entrante y enmarcó la normalización partidaria en el escenario económico y social actual. "Con compromiso y convicción, este equipo liderado por el presidente Juan Cruz Gajate junta fuerzas y suma voluntades en la representación del pueblo trabajador que sufre las políticas de Milei", señaló el jefe comunal, quien además remarcó la dimensión regional de la jornada y concluyó que "la alternativa se llama peronismo".

Por su parte, el flamante presidente del PJ local, Juan Cruz Gajate, brindó un discurso enfocado en la militancia territorial y la necesidad de un partido de puertas abiertas ante la coyuntura nacional. "Les vine a hablar con el corazón, después de 16 años militando. Quiero agradecerle a Cecilio y Horacio que nos apoyaron en este proceso, a mis compañeros de toda la provincia", inició el dirigente.

En su convocatoria a las bases, Gajate instó a construir una dinámica volcada a las demandas sociales actuales. "Tenemos que trabajar en conjunto, con un PJ abierto para afiliar a todos los compañeros que se quieran sumar, un PJ que reciba, no solamente con un local, sino en la calle con vecinos, con organizaciones que acompañan a los jubilados y están en las ollas populares. Generar trascendencia, no permanencia. De la forma que uno trasciende es compartiendo, organizando a la comunidad, saliendo a militar", enfatizó.

El nuevo titular del justicialismo sampedrino trazó los objetivos políticos de la organización frente a la administración central. "Hoy, que nos gobierna el liberalismo, tenemos el enorme desafío de salir de nosotros mismos y volver a generar ese vínculo con la sociedad y vencer a Milei, que asfixia a los trabajadores, a los discapacitados, a los jubilados. Está en nuestros genes la creatividad para poder vencer con la fe, la creatividad y el patriotismo", cerró.