FESIMUBO anunció que presentará una denuncia contra Salazar por retención indebida de aportes sindicales

El conflicto entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales sumó un nuevo capítulo tras el anuncio de una denuncia penal por la "retención indebida de aportes sindicales" durante cuatro meses consecutivos.

De acuerdo a lo indicado por el gremio, el monto adeudado supera los 180 millones de pesos, situación que derivará en una presentación ante la Justicia contra el intendente Cecilio Salazar por los presuntos delitos de estafa, abuso de autoridad y mal desempeño de los deberes de funcionario público.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) señalaron que la medida representa una "maniobra de extorsión" para debilitar el financiamiento de la organización. A esta situación se añade la denuncia de persecución sindical contra el secretario general del gremio, Juan Cruz Acosta. Ante la falta de avances en la delegación local del Ministerio de Trabajo, el reclamo fue elevado a la órbita provincial, aunque hasta el momento no hubo respuestas por parte de la cartera que conduce Walter Correa.

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), encabezada por Hernán Doval, brindó su respaldo a la filial local y anunció que, además de la acción penal, impulsará una presentación en el fuero administrativo. Los dirigentes federativos cuestionaron el vínculo entre el ministro Correa y el intendente Salazar, señalando que la falta de intervención provincial agrava la desprotección de los empleados municipales.

En el marco de este enfrentamiento, Juan Cruz Acosta denunció también el incumplimiento reiterado del Convenio Colectivo de Trabajo y comparó el accionar del jefe comunal con las políticas de reforma laboral que el propio intendente critica en sus discursos. "Resulta asombroso que un intendente peronista trate a sus trabajadores como si ya estuviera vigente la reforma laboral", afirmó el dirigente, quien acusó a la gestión de utilizar el aparato estatal para amenazar a quienes participan de medidas de fuerza.

El dirigente responsabilizó al intendente por la "hipocresía y el doble discurso" de su administración, al tiempo que advirtió que el sindicato se mantendrá en estado de alerta para defender el cumplimiento de la Ley 14.656 y asegurar salarios dignos para los trabajadores del municipio. En este sentido, adelantó que podría producirse en los próximos días una movilización de distintas delegaciones de la provincia al Palacio Municipal.