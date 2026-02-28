Encuentran una pieza de ajedrez que habría pertenecido a las tropas de Mansilla en la Vuelta de Obligado

El Grupo Conservacionista de Fósiles, equipo que conduce el Museo Paleontológico de San Pedro, presentó un singular descubrimiento arqueológico vinculado a la histórica batalla de 1845. Se trata de una pieza de ajedrez que pudo haber sido utilizada por los soldados del General Lucio Mansilla en los días previos al enfrentamiento contra la flota anglo-francesa.

El objeto fue localizado a una profundidad de 40 centímetros en un sector ubicado detrás del Museo de Sitio “Batalla de Obligado”. El hallazgo se produjo en un contexto material que refuerza su autenticidad, ya que se encontraba junto a fragmentos de proyectiles y otros restos bélicos que actualmente permanecen bajo el resguardo del Archivo de Documentación Histórica del museo local.

Desde la institución destacaron la excepcionalidad del descubrimiento al señalar que no existen antecedentes de objetos lúdicos recuperados en el ámbito de aquella contienda nacional. Los investigadores explicaron que, mientras los soldados organizaban el complejo dispositivo de defensa, resulta lógico que utilizaran este tipo de actividades para distenderse ante la inminencia de un choque de fuerzas de tal magnitud.

El área del descubrimiento forma parte de un polo turístico y educativo creado en 2008 mediante el trabajo conjunto entre la Municipalidad de San Pedro y el equipo del Museo Paleontológico. Este espacio es el encargado de atesorar y exhibir las piezas recuperadas tanto por el Grupo Conservacionista como por los vecinos del pueblo a lo largo de los últimos años, permitiendo reconstruir la vida cotidiana de los combatientes más allá del campo de batalla.