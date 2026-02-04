El Museo Paleontológico de San Pedro incorpora medallas y piezas publicitarias históricas a su archivo de documentación

El Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro incorporó a su patrimonio, piezas cedidas por vecinos de la ciudad que permiten reconstruir fragmentos de la identidad social y política del partido a finales del siglo XIX y principios del XX.

Una de las piezas destacadas es una medalla de 1896, donada por el vecino José Correa, la cual conmemora la Primera Conscripción del Ejército Argentino. Se trata de un objeto que rinde homenaje a los primeros jóvenes que iniciaron su instrucción militar para la defensa nacional en aquel período. Asimismo, el donante entregó un conjunto de cinco publicidades históricas diseñadas como pequeñas libretas de anotaciones, pertenecientes a marcas emblemáticas como Lucky Strike, Seda Gutermann, Gavilán, La Tecla y Particulares.

Por otra parte, el patrimonio local se enriqueció con el aporte de Mauro Rasio, quien cedió una medalla de bronce fechada el 30 de agosto de 1903. La pieza recuerda la realización de la “Primera Fiesta del Árbol”, un evento organizado en aquel entonces por el Consejo Escolar de San Pedro. El diseño de la medalla, que muestra a un joven plantando un ejemplar, refleja los tempranos esfuerzos de concientización sobre el cuidado del medio ambiente al inicio de la centuria pasada.

Desde la institución agradecieron la amabilidad y el compromiso de ambos vecinos, resaltando que estos objetos se integran a una colección creciente que busca resguardar elementos vinculados a la historia del partido de San Pedro a través de la colaboración ciudadana.