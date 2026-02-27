El intendente Salazar y el empresario Jorge Caso supervisaron las obras del nuevo parador YPF sobre la Ruta 9

El intendente Cecilio Salazar, recorrió los avances de la construcción de una nueva estación de servicios YPF y parador integral ubicada en el kilómetro 162 de la Ruta Nacional 9. El proyecto, liderado por el empresario local Jorge Caso, se perfila como un polo estratégico de servicios en el corredor vial que conecta Rosario con Buenos Aires y prevé la generación de hasta 100 nuevos puestos de trabajo para la región.

La obra consiste en un complejo de atención integral diseñado con circuitos diferenciados para camiones, vehículos particulares y ómnibus de larga distancia. Según detallaron los responsables del proyecto durante la visita técnica, el predio contará con oferta gastronómica las 24 horas, paseo comercial, servicios sanitarios con duchas para transportistas y asistencia mecánica. Además de la carga de combustibles tradicionales y GNC, el parador incorporará puntos de recarga para movilidad eléctrica y una sala de primeros auxilios destinada a emergencias viales.

Un aspecto central para la viabilidad de la inversión fue la gestión de los accesos sobre la autopista. Al respecto, el municipio acompañó las tramitaciones ante la Dirección Nacional de Vialidad durante la gestión anterior del organismo, cuando se encontraba a cargo de Gustavo Arrieta. El empresario Jorge Caso agradeció el respaldo de la administración local al señalar que el jefe comunal logró destrabar una situación compleja en los expedientes de Vialidad que resultaba indispensable para el funcionamiento seguro del predio.

Por su parte, Salazar subrayó la importancia de acompañar al sector privado para fomentar el desarrollo productivo. El intendente manifestó que es emocionante ver el avance de una obra que se inició con la preocupación de un empresario por un trámite administrativo y reafirmó que cualquier inversor que elija San Pedro contará con el apoyo municipal necesario para canalizar sus proyectos.

La finalización de los trabajos se estima para dentro de un año, sujeto a las condiciones climáticas. El emprendimiento proyecta una dotación de personal de entre 80 y 100 personas, cifra que superaría la capacidad de la estación de servicio situada actualmente frente al nuevo predio, la cual ya emplea a unos 80 trabajadores. En términos ambientales, la planta incorpora sistemas de almacenamiento diseñados bajo normas de seguridad que previenen filtraciones y contaminación del suelo.

La jornada también sirvió para repasar la diversificación del grupo Jorge Caso S.A., que expandió sus actividades desde el transporte hacia la producción agropecuaria en 1.200 hectáreas propias. En el mismo sector de la ruta, la firma ejecuta una planta de silos y proyecta un galpón de 2.000 metros cuadrados para una seleccionadora automática de arvejas. Esta tecnología, orientada a la exportación hacia mercados como China, se complementa con una planta hormigonera propia que actualmente abastece tanto a esta obra como a otros desarrollos privados de la zona.