El Instituto Superior SADIV abre la inscripción para tecnicaturas y certificaciones de salud

El Instituto Superior de Formación Técnica Sadiv (DIEGEP 9119), vinculado al Hospital Privado SADIV, anunció la apertura de su oferta académica para el ciclo lectivo 2026, centrada en la formación de profesionales técnicos y especialistas en diversas áreas críticas del sistema sanitario.

La institución ofrece una variada gama de Tecnicaturas Superiores, todas respaldadas por resoluciones ministeriales que garantizan su validez oficial. Entre las carreras disponibles se encuentran Enfermería (Res. 854/16), Instrumentación Quirúrgica (Res. 5620/19), Radiología (Res. 5308/24) y Laboratorio de Análisis Clínicos (Res. 205/18). Asimismo, la oferta incluye la tecnicatura en Salud con especialización en Hemoterapia (Res. 1789/09) y la formación en Acompañante Terapéutico (Res. 1221/15).

En paralelo a las tecnicaturas de base, el instituto Sadiv presentó su propuesta de Certificaciones Superiores destinadas a profundizar el conocimiento en áreas específicas de la enfermería y la gestión de salud. Los interesados podrán optar por especializaciones en Cuidados Quirúrgicos, Anestesiología y Tratamiento del Dolor (Res. 4217/23), Cuidados Críticos (Res. 669/16) y Neonatología (Res. 866/16). También se encuentra abierta la inscripción para la certificación en Salud y Seguridad Operacional en el Trabajo en Establecimientos de Salud (Res. 302/10).

La atención administrativa y recepción de consultas se realiza en la sede ubicada en Lucio Mansilla 5550, de martes a jueves en el horario de 16:30 a 21:30 horas. La institución también ha puesto a disposición la línea telefónica 3329-302179 para brindar información detallada sobre requisitos de inscripción y planes de estudio.